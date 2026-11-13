Στην επιθυμία που είχε στο παρελθόν να αποκτήσει παιδιά, αλλά και στη δήλωση της Αγγελικής Ηλιάδη σχετικά με το ποιοι μπορούν να δημιουργήσουν οικογένεια, αναφέρθηκε ο Κώστας Φαλελάκης.

Ο ηθοποιός βρέθηκε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και μίλησε για προσωπικές του επιλογές, εξηγώντας παράλληλα τη δική του αντίληψη για την έννοια της οικογένειας.

Ο Κώστας Φαλελάκης για την απόφασή του να μην αποκτήσει παιδιά

Αρχικά, ο ηθοποιός αναφέρθηκε σε μια προσωπική λεπτομέρεια από τα μαθητικά του χρόνια, αποκαλύπτοντας πως δεν ολοκλήρωσε το Λύκειο εξαιτίας της ενασχόλησής του με το θέατρο.

Στη συνέχεια, μίλησε για την επιθυμία που είχε εκφράσει παλαιότερα να αποκτήσει παιδιά, διευκρινίζοντας πως σήμερα δεν αποτελεί πλέον κάτι που επιθυμεί.

«Παλαιότερα είχα δηλώσει ότι ήθελα παιδιά. Τώρα δεν είναι κάτι που το θέλω. Νομίζω ότι είμαι αρκετά μεγάλος. Δεν το θεωρώ δίκαιο ένα παιδί να έχει έναν τόσο μεγάλο πατέρα και ενδεχομένως δεν θα μπορούσα να ανταποκριθώ και στις απαιτήσεις ενός τέτοιου ρόλου», εξομολογήθηκε.

Η απάντησή του στη δήλωση της Αγγελικής Ηλιάδη για την οικογένεια

Ο Κώστας Φαλελάκης κλήθηκε επίσης, να σχολιάσει την άποψη της Αγγελικής Ηλιάδη, σύμφωνα με την οποία μια οικογένεια μπορεί να δημιουργηθεί μόνο από έναν άντρα και μία γυναίκα.

Ο ηθοποιός διατύπωσε τη δική του διαφορετική προσέγγιση, τονίζοντας πως για εκείνον το βασικό στοιχείο που καθορίζει μια οικογένεια είναι η αγάπη και όχι το φύλο των ανθρώπων που την αποτελούν.

«Ο Θεός, αφού το όρισε, για όσους τον πιστεύουν, ας το τηρούν. Εγώ επειδή είμαι άθεος, πιστεύω ότι όλοι μπορούν να γίνουν οικογένεια, αρκεί να υπάρχει αγάπη μέσα σε αυτό το τοπίο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, πρόσθεσε πως θα είχε ενδιαφέρον να ακούγεται και η άποψη των ίδιων των παιδιών που μεγαλώνουν σε διαφορετικές μορφές οικογένειας.

«Και επειδή έχω και φίλες και φίλους που έχουν παιδιά, καλό θα ήταν να ρωτάτε τα ίδια αυτά τα παιδιά πώς είναι μέσα σε αυτές τις οικογένειες», κατέληξε ο ηθοποιός.