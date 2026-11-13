Στην Κρήτη φαίνεται πως ακόμη και ένα πιάτο φαγητό χρειάζεται τη σωστή… διοικητική υπαγωγή. Εκατοντάδες μετανάστες που φιλοξενούνται στη δομή της Αγυιάς, στα Χανιά, βρίσκονται αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο να μείνουν νηστικοί, όχι επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα να εξασφαλιστούν γεύματα, αλλά επειδή οι άνθρωποι βρίσκονται στον έναν δήμο και ο λογαριασμός ανήκει στον άλλον.

Το αποτέλεσμα είναι ένας πρωτοφανής γραφειοκρατικός τραγέλαφος, με απλήρωτες οφειλές δεκάδων χιλιάδων ευρώ, έναν προμηθευτή που σταμάτησε να παρέχει φαγητό και τον δήμο Χανίων να αναζητά εναγωνίως λύση για μια ευθύνη που, όπως υποστηρίζει, δεν του αναλογεί.

Σύμφωνα με το Cretalive, η σίτιση των μεταναστών που έχουν μεταφερθεί από την Ιεράπετρα στην Αγυιά βρίσκεται στον αέρα, καθώς η εταιρεία catering που έχει αναλάβει την τροφοδοσία τους διέκοψε την παροχή γευμάτων εξαιτίας συσσωρευμένων ανεξόφλητων οφειλών.

Και κάπως έτσι, μια διαφορά για το ποιος θα πληρώσει μετατράπηκε σε πρόβλημα επιβίωσης για ανθρώπους που δεν έχουν καμία ευθύνη για τους λογαριασμούς, τις συμβάσεις και τις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων.

Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στα Χανιά, αλλά ο λογαριασμός έμεινε στην Ιεράπετρα

Η υπόθεση έχει τις ρίζες της σε μια διοικητική εκκρεμότητα που διαρκεί περίπου τρεις μήνες. Στο διάστημα αυτό, μετανάστες μεταφέρονται κατά διαστήματα από την Ιεράπετρα στη δομή φιλοξενίας της Αγυιάς, στα Χανιά.

Παρότι διαμένουν πλέον στα Χανιά, η ευθύνη για τη σίτισή τους εξακολουθεί, σύμφωνα με την ενημέρωση του δήμου Χανίων, να ανήκει στον δήμο Ιεράπετρας.

Ο λόγος είναι ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι παραμένουν διοικητικά συνδεδεμένοι με την Ιεράπετρα ως προς τη σχετική μέριμνα. Κατά συνέπεια, ο δήμος Χανίων υποστηρίζει ότι δεν έχει τη νόμιμη δυνατότητα να καλύψει τη δαπάνη για τα γεύματά τους, όπως κάνει για τους υπόλοιπους φιλοξενούμενους της δομής.

Με απλά λόγια, δύο άνθρωποι μπορεί να βρίσκονται στον ίδιο χώρο, να κοιμούνται στην ίδια δομή και να έχουν ακριβώς την ίδια ανάγκη για φαγητό, αλλά να υπάγονται σε διαφορετικό… λογιστήριο.

Για τους μετανάστες που έχουν φτάσει από την Ιεράπετρα, αρμόδια παραμένει η εταιρεία catering που συνεργάζεται με τον εκεί δήμο.

Μόνο που αυτή η εταιρεία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχει να λαμβάνει δεκάδες χιλιάδες ευρώ για γεύματα που έχει ήδη προσφέρει.

Ο προμηθευτής σταμάτησε τα γεύματα και άρχισε το τρέξιμο

Οι συσσωρευμένες οφειλές οδήγησαν τον ανάδοχο της Ιεράπετρας στην απόφαση να διακόψει την παροχή φαγητού.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στη δομή της Αγυιάς, με τον δήμο Χανίων να επιχειρεί να αντιμετωπίσει μια κατάσταση που επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία της φιλοξενίας.

Μάλιστα, έγινε προσπάθεια να συνεχιστεί προσωρινά η σίτιση μέσα από συνεννόηση μεταξύ των δύο εταιρειών catering, εκείνης που εξυπηρετεί τους μετανάστες των Χανίων και εκείνης που έχει τη σύμβαση με την Ιεράπετρα.

Η λύση, δηλαδή, αναζητήθηκε στο φιλότιμο και στην καλή πίστη μεταξύ δύο ιδιωτικών επιχειρήσεων, την ώρα που οι αρμόδιοι φορείς δεν είχαν εξασφαλίσει έναν σταθερό τρόπο κάλυψης της δαπάνης.

Μια προσωρινή διευθέτηση επέτρεψε στους μετανάστες να γευματίσουν την προηγούμενη ημέρα. Ωστόσο, σύμφωνα με το Cretalive, η συνέχεια της σίτισής τους παραμένει αβέβαιη.

Στην ίδια δομή, άλλοι με φαγητό και άλλοι χωρίς;

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο παράλογη αν αναλογιστεί κανείς τι σημαίνει στην πράξη ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων.

Στην Αγυιά φιλοξενούνται άνθρωποι που υπάγονται σε διαφορετικές διαδικασίες σίτισης, ανάλογα με το από πού μεταφέρθηκαν.

Αυτό δημιουργεί το ενδεχόμενο να μοιράζονται γεύματα σε μια ομάδα μεταναστών, ενώ μια άλλη ομάδα, στον ίδιο ακριβώς χώρο, να μένει χωρίς φαγητό επειδή δεν έχει εξοφληθεί ο δικός της προμηθευτής.

Πρόκειται για μια κατάσταση που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως απλή οικονομική διαφωνία. Η πρόσβαση στη σίτιση είναι βασική ανθρώπινη ανάγκη και δεν μπορεί να εξαρτάται από το ποιος δήμος έχει υπογράψει τη σύμβαση catering.

Η εμπλοκή, άλλωστε, δεν αφορά μόνο τους μετανάστες που έφτασαν από την Ιεράπετρα. Δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στη συνολική διαχείριση της δομής, αφού οι υπεύθυνοι καλούνται να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες ενός διαχωρισμού που στην καθημερινή λειτουργία της Αγυιάς είναι πρακτικά ανεφάρμοστος.

Ποιος θα πληρώσει τελικά; Και μέχρι να αποφασίσουν, ποιος θα ταΐσει τους ανθρώπους;

Το ερώτημα που προκύπτει δεν είναι μόνο ποιος οφείλει τα χρήματα στον προμηθευτή, αλλά και γιατί δεν έχει βρεθεί εγκαίρως θεσμική λύση για μια κατάσταση που διαμορφώνεται εδώ και μήνες.

Από την πλευρά του, ο δήμος Χανίων επισημαίνει ότι δεν έχει την αρμοδιότητα να καλύψει τη συγκεκριμένη δαπάνη, παρότι οι άνθρωποι φιλοξενούνται εντός των ορίων του.

Η ευθύνη της σίτισης, σύμφωνα με το ισχύον σχήμα διαχείρισης που περιγράφεται στο ρεπορτάζ, παραμένει στον δήμο Ιεράπετρας, ενώ ζητούμενο είναι και η παρέμβαση του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για μια οριστική διευθέτηση.

Το πρόβλημα, όμως, δεν μπορεί να περιμένει μέχρι να ολοκληρωθούν οι συνεννοήσεις μεταξύ δήμων, αναδόχων και κρατικών υπηρεσιών.

Γιατί όσο οι εμπλεκόμενοι αναζητούν ποιος έχει την αρμοδιότητα, ποιος πρέπει να εγκρίνει τη δαπάνη και ποιος τελικά θα πληρώσει τον λογαριασμό, εκατοντάδες άνθρωποι βρίσκονται αντιμέτωποι με την αβεβαιότητα για το επόμενο γεύμα τους.

Στην Αγυιά, το ερώτημα δεν είναι πλέον μόνο ποιος χρωστάει σε ποιον. Είναι αν, μέχρι να λυθεί ο λογαριασμός, θα υπάρχει φαγητό στο τραπέζι.