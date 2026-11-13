Ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής ορκίστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής ο Γιώργος Κυριακόπουλος, αναλαμβάνοντας επίσημα τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα.

Ο νέος βουλευτής καταλαμβάνει την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ στην εκλογική περιφέρεια της Αχαΐας, σε διαδοχή του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του. Με την προσθήκη του κ. Κυριακόπουλου, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αριθμεί πλέον 13 βουλευτές.

Το καλωσόρισμα της Ρένας Δούρου

Την ένταξη του βουλευτή Αχαΐας χαιρέτισε η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου, κάνοντας λόγο για τη συνέπεια που τον διακρίνει.

Σε γραπτή της δήλωση, η κ. Δούρου ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Καλωσορίζω σήμερα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τον Γιώργο Κυριακόπουλο. Ο κόσμος της Αχαΐας, με τη μακρά ιστορία των αγώνων και διεκδικήσεων, ξέρει να ξεχωρίζει τη συνέπεια από τα μεγάλα λόγια.

Ο Γιώργος με συνέπεια αθροίζει τη φωνή του στους αγώνες που δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εντός και εκτός Βουλής. Ο Γιώργος τιμάει την υπογραφή του. Καλώς ήρθες, Γιώργο!».