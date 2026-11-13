Δύο οδηγούς που πραγματοποιούσαν επικίνδυνους ελιγμούς πλαγιολίσθησης (drift) εντόπισαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής στον λόφο του Λυκαβηττού, στο πλαίσιο ειδικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (12/11) για την αποτροπή αυτοσχέδιων αγώνων και επικίνδυνων οδηγικών συμπεριφορών.

Κατά τη διάρκεια των εκτεταμένων ελέγχων, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι οι δύο οδηγοί εκτελούσαν πλαγιολισθήσεις, επιχειρώντας να επιδείξουν τις οδηγικές τους ικανότητες στο σημείο.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, ο απολογισμός της τροχονομικής δράσης περιλαμβάνει τη βεβαίωση συνολικά 30 παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μεταξύ των οποίων 7 για μη χρήση προστατευτικού κράνους και 4 για οδήγηση χωρίς την απαιτούμενη άδεια ικανότητας οδήγησης, ενώ παράλληλα αφαιρέθηκαν 8 άδειες οδήγησης και 6 άδειες κυκλοφορίας.