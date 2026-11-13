Τελικά η «Γιορτή του Σινεμά», την προηγούμενη Πέμπτη, αποδείχθηκε μια παρένθεση στο ελληνικό box office, που από τις αρχές του φθινοπώρου συνεχίζει, με ορισμένες διακυμάνσεις, την πτωτική του πορεία και σαφώς με μικρές προοπτικές για επιστροφή του ευρύτερου κοινού στις αίθουσες. Το εξαιρετικό φιλμ του Μάρτιν ΜακΝτόνα «Wild Horse Nine», με τις οσκαρικές ερμηνείες των Τζον Μάλκοβιτς και Σαμ Ρόκγουελ, κατάφερε, όπως ήταν αναμενόμενο, να βρεθεί στην πρώτη θέση του τοπ-10, για το πρώτο τετραήμερο προβολής του (5-8 Νοεμβρίου), αλλά πολύ μακριά από τις προσδοκίες για ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα και κάτω από το ψυχολογικό όριο των 20.000 εισιτηρίων.

Από τις εφτά υπόλοιπες πρεμιέρες της προηγούμενης εβδομάδας, το animation «Ένας Γάμος με Καπέλο» κατάφερε να σκαρφαλώσει στη δεύτερη θέση, με περισσότερα από 10.000 εισιτήρια, ενώ από τις καινούργιες ταινίες το ακολούθησαν στο τοπ-10 η περιπέτεια καταδίωξης με τον Λίαμ Νίλσον «Γκάζια στο Κόκκινο», με μόλις 3.500 θεατές και η ταινία τρόμου «Nightborn» με ακόμη λιγότερα. Χαμηλότερα του αναμενόμενου και εκτός τοπ-10 κινήθηκαν και οι υπόλοιπες πρεμιέρες, με το ενδιαφέρον «Club Kid» και το επικό ινδικό υπερθέαμα «Ραμαγιάνα: Η Γέννηση Ενός Θρύλου» να φτάνουν αγκομαχώντας τα 1.000 εισιτήρια και το ελληνικό δράμα «Μάχη», να περιορίζεται σε τριψήφιο αριθμό θεατών.

Έτσι, όπως συνήθως συμβαίνει το φετινό φθινόπωρο, οι ελπίδες για κάτι καλύτερο, ανανεώνονται για την επόμενη εβδομάδα και το πνεύμα των Χριστουγέννων, αλλά και ταινίες, όπως «Τα Κάλαντα του Σκρουτζ», με τον Τζόνι Ντεπ, που απευθύνονται στο ευρύ κοινό.

Το ελληνικό Τοπ-10 για 5/-8/11

1. «Wild Horse Nine», 18.252 εισιτήρια (σε 87 αίθουσες πανελλαδικά) και 27.032 συνολικά μέχρι 5/11.

2. «Ένας Γάτος με Καπέλο», 10.223 εισιτήρια (σε 88 αίθουσες) και συνολικά 11.517.

3. «Coyote vs. Acme», 5.562 εισιτήρια (σε 88 αίθουσες) και συνολικά 32.084.

4. «Το Ημερολόγιο της Βέριτι», 3.965 εισιτήρια (σε 25 αίθουσες) και συνολικά 106.017.

5. «Clayface», 3.856 εισιτήρια (σε 25 αίθουσες) και συνολικά 42.898.

6. «Γκάζια στο Κόκκινο», 3.463 εισιτήρια (σε 56 αίθουσες) και συνολικά 5.183.

7. «Στην Καρδιά του Κτήνους», 2.160 εισιτήρια (σε 28 αίθουσες) και συνολικά 110.425.

8. «Minions & Τέρατα», 2.056 εισιτήρια (σε 30 αίθουσες) και συνολικά 241.772.

9. «Nightborn», 1.840 εισιτήρια (σε 25 αίθουσες) και συνολικά 2.959.

10. «Ντίγκερ», 1.767 εισιτήρια (σε 18 αίθουσες) και συνολικά 45.437.