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Το τεχνικό πρόβλημα που έριξε το Outlook και τα υπόλοιπα εργαλεία της Microsoft, προκαλώντας αναστάτωση στην παγκόσμια αγορά εργασίας, πυροδότησε ένα εντελώς διαφορετικό κύμα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Αντί για παράπονα, το διαδίκτυο κατακλύστηκε από εργαζομένους που υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό την προοπτική τη διακοπή της εργασίας.
Ένα απροσδόκητο δώρο από την οθόνη
Το παγκόσμιο ψηφιακό μπλακ άουτ μετατράπηκε γρήγορα σε αφορμή για χιούμορ. Χρήστες από κάθε γωνιά του πλανήτη μοιράζονται συνεχώς χιουμοριστικές αναρτήσεις και memes, παρουσιάζοντας τη διακοπή των εταιρικών εργαλείων ως την απόλυτη ευκαιρία για ένα διάλειμμα.
Για όσους περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας τους μπροστά από έναν υπολογιστή, η ξαφνική αδυναμία πρόσβασης στα εταιρικά emails και τις εφαρμογές επικοινωνίας λειτούργησε, έστω και προσωρινά, σαν ένα πρόωρο ξεκίνημα του Σαββατοκύριακου.
Πίσω από τα πανηγύρια των εργαζομένων, ωστόσο, η εικόνα για τις ίδιες τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς είναι σαφώς πιο πιεστική. Η εκτεταμένη διακοπή παρέλυσε βασικές εταιρικές επικοινωνίες και κρίσιμες υπηρεσίες, προκαλώντας αλυσιδωτές καθυστερήσεις και σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή τους λειτουργία.
Σταδιακή η αποκατάσταση των υπηρεσιών
Από την πλευρά της, η Microsoft ανακοίνωσε ότι προχώρησε ήδη σε διορθωτικές παρεμβάσεις στις υποδομές της, οι οποίες έφεραν θετικά αποτελέσματα ως προς τη σταθερότητα των διακομιστών.
Παρ’ όλα αυτά, η λειτουργία όλων των υπηρεσιών δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί πλήρως, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι θα χρειαστούν έως και 48 ώρες για την οριστική επίλυση του προβλήματος, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.