Σκηνές που παραπέμπουν σε αστυνομική ταινία εκτυλίχθηκαν το πρωί της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου στην καρδιά του Παρισιού, σε ώρα αιχμής και μπροστά στα έκπληκτα μάτια περαστικών.

Τέσσερις μαυροφορεμένοι άνδρες, φορώντας κράνη και κρατώντας Καλάσνικοφ στον ώμο, εισέβαλαν με μοτοσικλέτα σπάζοντας την είσοδο του πολυτελούς κοσμηματοπωλείου του οίκου διαμαντιών De Beers στις 11:00 το πρωί, καταφέρνοντας μέσα σε λιγότερο από πέντε λεπτά να αδειάσουν τις προθήκες και να εξαφανιστούν με λεία που αγγίζει το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Το θρασύτατο χτύπημα πραγματοποιήθηκε στο φως της ημέρας, σε πολύ μικρή απόσταση από την περίφημη πλατεία Place Vendôme, μια περιοχή που φιλοξενεί κορυφαίους οίκους υψηλής κοσμηματοποιίας και έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο ανάλογων επιθέσεων στο παρελθόν, όπως οι ληστείες στους οίκους Bulgari τον Απρίλιο του 2023 και Chanel τον Μάιο του 2022.

Το χρονικό της εισβολής με μοτοσικλέτα και το βίντεο-ντοκουμέντο

Οι τέσσερις δράστες έφτασαν έξω από το κατάστημα και έδρασαν με απόλυτη ψυχραιμία και ακρίβεια:

Μόλις προσέγγισαν το κοσμηματοπωλείο, μια μοτοσικλέτα έσπασε την είσοδο και εισέβαλε στο εσωτερικό του καταστήματος, ενώ ένας από τους ληστές παρέμεινε έξω, στο πεζοδρόμιο, εκτελώντας χρέη «τσιλιαδόρου».

Σε βίντεο που κατέγραψε αυτόπτης μάρτυρας από απέναντι κατάστημα, διακρίνεται ο ένοπλος συνεργός να περιμένει πάνοπλος στο πεζοδρόμιο την ώρα που ανυποψίαστοι πολίτες περνούν από δίπλα του.

Μετά από λίγο, οι συνεργοί του βγαίνουν ήρεμα, κρατώντας ο καθένας μια μαύρη τσάντα κρεμασμένη στον ώμο γεμάτη με τα πολύτιμα λάφυρα, και εξαφανίζονται.

Ανθρωποκυνηγητό από την αστυνομία και το αγκάθι της μεταπώλησης

Από τη ληστεία δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο οι τέσσερις δράστες τράπηκαν σε φυγή και εξακολουθούν να καταζητούνται από τις γαλλικές αστυνομικές αρχές.

Παρά τη μεγάλη αξία της λείας, ειδικοί εκτιμούν ότι οι εγκληματίες θα αντιμετωπίσουν σοβαρές δυσκολίες στη διάθεση των κλοπιμαίων, καθώς τα συγκεκριμένα διαμάντια δεν μπορούν να μεταπωληθούν ως έχουν, παρά μόνο εάν κοπούν και αλλάξει το μέγεθός τους, μια διαδικασία που θα μειώσει αισθητά την εμπορική τους αξία.