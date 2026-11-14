Ο Οδυσσέας Δήμας παραπέμφθηκε στον Ανακριτή έπειτα από την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του για τη χορήγηση αναβολικών σε αθλητές.

Υπενθυμίζουμε πως ο 58χρονος αδελφός του Ολυμπιονίκη και πρώην προπονητής άρσης βαρών συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου και κατηγορείται ότι από τον Απρίλιο του 2024 προμήθευε με ουσίες ντόπινγκ αθλητές, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και ο ανήλικος γιος του.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της πολύμηνης έρευνας των Αρχών διαπιστώθηκε περίπτωση χορήγησης απαγορευμένης ουσίας στον γιο του, κατά τη διάρκεια αγώνα. Στον ανήλικο ανιχνεύθηκε η ουσία «οξανδρολόνη» που περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA). Για την ανωτέρω υπόθεση είχαν επιβληθεί ποινές αποκλεισμού στον 58χρονο προπονητή, Οδυσσέα Δήμα, και στον γιο του.

Ακολούθησαν έρευνες τόσο στην κατοικία του, όσο και σε αθλητικές εγκαταστάσεις στην Γλυφάδα και εντοπίστηκαν 871 τεμάχια (δισκία, αμπούλες) παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, 17 δελτία αθλητών, ιδιόχειρες σημειώσεις, μια συσκευή τηλεφώνου και 15.000 ευρώ.

Τον «έκαψαν» οι σημειώσεις

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τρεις σελίδες χειρόγραφων σημειώσεων που κατέσχεσαν οι αστυνομικές Αρχές από το σπίτι του.

Σε αυτές αναγράφονται ονόματα προσώπων με τα αρχικά τους, καθώς και ο τιμοκατάλογος για φαρμακευτικά σκευάσματα, οι τιμές των οποίων ξεκινούσαν από τα 80 ευρώ και έφταναν μέχρι και τα 700 ευρώ. Στις σημειώσεις περιλαμβάνεται επίσης η ουσία εφεδρίνη, την οποία σύμφωνα με πληροφορίες είχε χορηγήσει και στον 15χρονο γιο του.

Τι είναι η εφεδρίνη

Η εφεδρίνη είναι μια χημική ουσία με ισχυρή διεγερτική δράση στο κεντρικό νευρικό και το καρδιαγγειακό σύστημα. Χρησιμοποιείται ως φάρμακο κυρίως για την αντιμετώπιση της υπότασης, ως βρογχοδιασταλτικό για το άσθμα και ως αποσυμφορητικό της μύτης.

Η ουσία αυτή περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA) ως διεγερτικό (απαγορεύεται εντός αγώνων πάνω από συγκεκριμένο όριο συγκέντρωσης στα ούρα). Χρησιμοποιείται παράνομα από αθλητές επειδή αυξάνει την εγρήγορση, μειώνει το αίσθημα της κόπωσης και βελτιώνει προσωρινά την αντοχή και τη δύναμη.

Οι κίνδυνοι

Ανεβάζει απότομα τους καρδιακούς παλμούς και την αρτηριακή πίεση, η αλόγιστη χρήση της μπορεί να προκαλέσει ταχυκαρδία, αρρυθμίες, υπερτασική κρίση, έμφραγμα του μυοκαρδίου ή εγκεφαλικό επεισόδιο. Επιπλέον, αποτελεί πρόδρομη ουσία για την παράνομη παρασκευή μεθαμφεταμίνης.

«Τα σκευάσματα δεν έχουν την έγκριση του ΕΟΦ»

Η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας τοποθετήθηκε για την υπόθεση και ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Όλο αυτό το χρονικό διάστημα συνεργαστήκαμε με τον ΕΟΦ, όπως και με την Επιτροπή Καταπολέμησης του Ντόπινγκ, για να λάβουμε πληροφορίες ώστε να καταφέρουμε να φτάσουμε στη νόμιμη κατ’ οίκον έρευνα, παρουσία δικαστικού λειτουργού».

«Όπως μας έχει αναφέρει επίσημα ο ΕΟΦ, είναι παράνομα και δεν μπορούν να διακινούνται και φυσικά να χορηγούνται. Δεν έχουν την έγκριση του Εθνικού Οργανισμού», τόνισε η Κωνσταντία Δημογλίδου.

Αναλυτικά οι ποινικές διώξεις που του ασκήθηκαν

Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα ασκήθηκε σε βάρος του Οδυσσέα Δήμα. Συγκεκριμένα, από τις εισαγγελικές Αρχές του ασκήθηκε ποινική δίωξη για το κακούργημα της παράνομης προμήθειας, αποθήκευσης και εμπορίας απαγορευμένων ουσιών, που έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλουν θετικά την απόδοση της αγωνιστικής τους διάθεσης ή να συγκαλύψουν τέτοια μεταβολή, λόγω της συμμετοχής σε αγώνες, κατ´επάγγελμα και με σκοπό προσπορισμού περιουσιακού οφέλους και το πλημμέλημα της παραβίασης της νομοθεσίας περί φαρμάκων. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε Ανακριτή.

Η ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ

«Ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας για την καταπολέμηση του ντόπινγκ, προχώρησε τον Ιούνιο του 2024 στη διερεύνηση υπόθεσης παράβασης των κανόνων αντιντόπινγκ, που αφορούσε προπονητή ανήλικου αθλητή της άρσης βαρών, η οποία προέκυψε κατόπιν ελέγχου ντόπινγκ στον ανήλικο αθλητή τον Απρίλιο 2024.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4791/2021 και του Παγκόσμιου Κώδικα Αντιντόπινγκ, ο ΕΟΚΑΝ είναι υποχρεωμένος να διερευνά το προσωπικό υποστήριξης του εκάστοτε ανήλικου αθλητή.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε παράβαση του άρθρου 2.8 του ν. 4791/2021, που αφορά στη χορήγηση ή απόπειρα χορήγησης απαγορευμένης ουσίας ή μεθόδου σε αθλητή.

Μετά την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων πειθαρχικών και δευτεροβάθμιων διαδικασιών, επικυρώθηκε τον Μάιο 2026 η ποινή αποκλεισμού δώδεκα (12) ετών σε βάρος του προπονητή, η οποία είχε επιβληθεί από το 2025.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα των καταγγελιών και των στοιχείων που προέκυψαν κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, ο ΕΟΚΑΝ προχώρησε άμεσα στη διαβίβασή τους στις αρμόδιες αστυνομικές και δικαστικές αρχές, προκειμένου να αξιολογηθούν και να διερευνηθούν περαιτέρω στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στη διαρκή και στενή συνεργασία του ΕΟΚΑΝ με τις αρμόδιες αρχές, με στόχο την ουσιαστική αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών που σχετίζονται με το ντόπινγκ και την προστασία των αθλητών, ιδιαίτερα των ανηλίκων.

Αποτέλεσμα της πολύμηνης και εμπεριστατωμένης έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και τον αθλητικό εισαγγελέα, ήταν η σύλληψη του εν λόγω προπονητή άρσης βαρών για προμήθεια και χορήγηση απαγορευμένων ουσιών ντόπινγκ σε αθλητές.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι ο ΕΟΚΑΝ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12 του ν. 4791/2021, ενημέρωσε επισήμως τον Ιούνιο του 2025 το Υπουργείο Αθλητισμού για την καταγραφή οκτώ (08) παραβάσεων των κανόνων αντιντόπινγκ στο άθλημα της άρσης βαρών εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα μηνών (15/12/2023-06/12/2024).

Κατόπιν της σχετικής ενημέρωσης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, επέβαλε παρακράτηση ποσοστού 20% από την τακτική επιχορήγηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών, που αντιστοιχεί στο ποσό των 48.000 ευρώ, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ο ΕΟΚΑΝ με την υποστήριξη του Υπουργείου Αθλητισμού συνεχίζει με συνέπεια την εφαρμογή του εθνικού προγράμματος αντιντόπινγκ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των ανήλικων αθλητών, στη διερεύνηση παραβάσεων που αφορούν το προσωπικό υποστήριξης των αθλητών και στη συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές και διεθνείς αρχές. Η προστασία της υγείας των αθλητών, η διασφάλιση της ακεραιότητας του αθλητισμού και η τήρηση των κανόνων αντιντόπινγκ αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες».