Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αστυνομικές Αρχές στον Άγιο Δημήτριο, καθώς μέσα σε δύο εβδομάδες καταγράφηκαν τρεις σεξουαλικές επιθέσεις σε ανήλικα κορίτσια.

Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει το ενδεχόμενο ο δράστης και στα τρία περιστατικά να είναι ο ίδιος ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής ο άνδρας φέρεται να είναι γύρω στο 1,65, κοντά τα 30 με αραιά μαλλιά.

Οι έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Η επίθεση σε ανήλικη μαθήτρια

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βράδυ της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου, ο δράστης προσπάθησε να επιτεθεί σεξουαλικά σε ανήλικη έξω από δημοτικό σχολείο της περιοχής. Η μαθήτρια έβαλε αμέσως τις φωνές και εκείνος απομακρύνθηκε, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα.

Καταγγελίες για δύο ακόμη επιθέσεις

Πριν από δύο εβδομάδες, τα ξημερώματα του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου, ο άνδρας περιφερόταν στον δρόμο, μέχρι που αντίκρισε μια 17χρονη, η οποία επέστρεφε σπίτι της. Με το που την είδε ξεκίνησε να κατευθύνεται προς το μέρος και πάλι με σκοπό να επιτεθεί σεξουαλικά. Περαστικοί που τον αντιλήφθηκαν, τον πήραν στο κυνήγι και εκείνος τράπηκε σε φυγή.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 3 Νοεμβρίου, άνδρας προσέγγισε και πάλι ανήλικη, 17 ετών έξω από το φροντιστήριό της. Η κοπέλα τρομοκρατήθηκε και ξεκίνησε να τρέχει προς την αντίθετη κατεύθυνση.