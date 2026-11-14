Η εκπομπή της ΕΡΤ, «Καλημέρα, είπαμε;» ξεκίνησε, το πρωί του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου, χωρίς τη Ζωή Κρονάκη, με τον Τάσο Ιορδανίδη να ενημερώνει από τα πρώτα λεπτά τους τηλεθεατές για τον λόγο της απουσίας της συμπαρουσιάστριάς του.

Όπως έκανε γνωστό ο ηθοποιός, η δημοσιογράφος περνά μια ιδιαίτερα δύσκολη προσωπική στιγμή, αφού έχει έρθει αντιμέτωπη με μια απώλεια στην οικογένειά της. Για το λόγο αυτό, δεν κατάφερε να βρίσκεται κανονικά στο τηλεοπτικό της πόστο.

Μάλιστα, ο Τάσος Ιορδανίδης επισήμανε ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που η Ζωή Κρονάκη απουσιάζει από την εκπομπή, ενώ δεν παρέλειψε να της εκφράσει τη συμπαράστασή του, όπως και τη συμπαράσταση όλων των συνεργατών της.

«Ξεκινάει ένα πολύ ιδιαίτερο Σαββατοκύριακο για το “Καλημέρα, είπαμε”. Είναι η πρώτη φορά από την έναρξη της εκπομπής όπου η Ζωή δε θα είναι μαζί μας. Στο οικογενειακό της περιβάλλον βιώνουν αυτή τη στιγμή μία απώλεια. Η σκέψη όλων μας, η αγάπη μας είναι κοντά σου, Ζωούλα, σε σκεφτόμαστε, μας λείπεις πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τάσος Ιορδανίδης χωρίς να αποκαλύπτει περισσότερες λεπτομέρειες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Zoi Kronaki (@zoikronaki)

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