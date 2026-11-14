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Παράταση μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου στην ειδική έκτακτη έκπτωση για το πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο κίνησης ανακοίνωσε η HELLENiQ ENERGY, παρά την υποχώρηση των τιμών που παρατηρείται το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Η έκπτωση χορηγείται από τη θυγατρική της εταιρεία, HELLENiQ Petroleum, προς όλες τις εταιρείες Εμπορίας, αφορά αποκλειστικά τα καύσιμα που προορίζονται για κατανάλωση στην εσωτερική αγορά και διαμορφώνεται ως εξής:

  • Πετρέλαιο θέρμανσης: Η έκπτωση ανέρχεται σε 16 λεπτά ανά λίτρο, ποσό που μαζί με τον ΦΠΑ αντιστοιχεί σε μείωση της τιμής στην αντλία κατά 20 λεπτά ανά λίτρο.

  • Πετρέλαιο κίνησης: Παραμένει σε ισχύ η έκτακτη έκπτωση των 4 λεπτών ανά λίτρο, η οποία με τον ΦΠΑ μεταφράζεται σε μείωση τιμής κατά 5 λεπτά ανά λίτρο.

Όπως διευκρινίζει η εταιρεία, η έκτακτη έκπτωση θα αναγράφεται σε ξεχωριστό πεδίο στα εκδιδόμενα τιμολόγια, αποτελώντας τον πιο άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο ώστε οι μειώσεις να περνούν απευθείας σε όλους τους καταναλωτές.

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