Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο και θλιβερό θέαμα βρέθηκε ο τοπικός ιερέας, αλλά και οι κάτοικοι στα Καστέλλια Φωκίδας, όταν αποκαλύφθηκε η πρωτοφανής βεβήλωση του γραφικού ξωκλησιού του Αγίου Ιωάννη στο Παλιό Καστέλι. Άγνωστοι δράστες, δρώντας χωρίς προφανές κίνητρο, μετέτρεψαν τον ιερό χώρο σε σκηνικό ολοκληρωτικής καταστροφής.

Το περιστατικό, που έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, έγινε τυχαία αντιληπτό από μια νεαρή γυναίκα που περνούσε από το σημείο, όπως μετέδωσε το Lamianow.gr. Οι ιερόσυλοι δεν αρκέστηκαν σε έναν απλό βανδαλισμό του χώρου. Ξήλωσαν όλες τις ιερές εικόνες από το τέμπλο, κατέβασαν τον Εσταυρωμένο, τις κουρτίνες και τα εξαπτέρυγα, τα συγκέντρωσαν στο κέντρο του ναού και τους έβαλαν φωτιά. Από την πυρκαγιά, το εσωτερικό της εκκλησίας καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς, με τους τοίχους και την οροφή να έχουν μαυρίσει από τους καπνούς και το δάπεδο να είναι γεμάτο στάχτες και αποκαΐδια.

Εμφανώς σοκαρισμένος, ο πρωτοπρεσβύτερος και εφημέριος της εκκλησίας, Κωνσταντίνος Κάντζος, μιλώντας στο LamiaReport, προσπάθησε να δώσει μια εξήγηση για το αδιανόητο συμβάν, τονίζοντας: «Μόνο κάποιος ψυχικά ασθενής θα το έκανε αυτό…».

Το μυστήριο γύρω από τα κίνητρα των δραστών μεγαλώνει, καθώς φαίνεται να αποκλείεται το ενδεχόμενο της διάρρηξης με σκοπό τη ληστεία. Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Καστελλίων, Αχιλλέας Αγαπητός, επεσήμανε το παράδοξο της υπόθεσης, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Μας κάνει φοβερή εντύπωση ποιος μπορεί να προέβη σε μια τέτοια αποτρόπαια κίνηση. Η εκκλησία δεν είχε χρήματα, λειτουργεί μία φορά τον χρόνο, τον Αύγουστο. Κάποιος μπήκε μέσα, έβγαλε τις εικόνες και τις έκαψε στο κέντρο της εκκλησίας μαζί με τα εξαπτέρυγα».

Προς το παρόν, τα ερωτήματα για την ταυτότητα των δραστών και, κυρίως, για το «γιατί» προχώρησαν σε αυτή την ακατανόητη πράξη καταστροφής, παραμένουν αναπάντητα, με τις μαυρισμένες εικόνες του ναού να προκαλούν θλίψη.