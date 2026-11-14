Νέο πρόβλημα τραυματισμού αποκόμισε ο Φρένκι ντε Γιόνγκ, ο οποίος τέθηκε εκτός από την καθοριστική αναμέτρηση της Δευτέρας (16/11), όπου η Ολλανδία θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία στο Βερολίνο, για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Nations League.

Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα έχει αντιμετωπίσει μια σειρά από τραυματισμούς, οι οποίοι έχουν περιορίσει τις συμμετοχές του με την εθνική ομάδα.

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