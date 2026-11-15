Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έξεφρασε μέσω Instagram με διαδοχικά βίντεο την οργή του για ένα περιστατικό που, όπως υποστήριξε, είχε ως αποδέκτη την κόρη του.
Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση με βαριές εκφράσεις, κάνοντας λόγο για ένα απαράδεκτο περιστατικό, κατά το οποίο η κόρη του σταματήθηκε στον δρόμο από άτομα που επέβαιναν σε συμβατικό όχημα και υποβλήθηκε σε εξευτελιστικό έλεγχο.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης