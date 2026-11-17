Κεφάτος ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, εμφανίστηκε να φωτογραφίζεται σε χιονοδρομικό θέρετρο μετά την δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο σύντομα να συναντηθούν.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν εμφανίστηκε με ένα τσιγάρο στο χέρι, φορώντας γυαλιά ηλίου και καθισμένος αναπαυτικά σε μια δερμάτινη πολυθρόνα με φόντο το χιονισμένο τοπίο.

Οικογενειακή απόδραση με άρωμα διαδοχής

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Πιονγκγιάνγκ (KCNA), ο Κιμ επισκέφθηκε την Κυριακή και τη Δευτέρα το υπερσύγχρονο τουριστικό συγκρότημα, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Ρι Σολ Τζου, και αξιωματούχους του κυβερνώντος κόμματος. Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης δήλωσε πως το τοπίο του θύμισε «μια πόλη χτισμένη μέσα στο δάσος».

Τα βλέμματα, ωστόσο, τράβηξε για άλλη μια φορά η μικρή του κόρη, Κιμ Τζου Ε, η οποία καταγράφηκε να κάνει σκι φορώντας λευκή στολή, αλλά χωρίς προστατευτικό κράνος. Η συνεχής παρουσία της στο πλευρό του πατέρα της δεν θεωρείται τυχαία, καθώς, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πληροφοριών της Νότιας Κορέας, η νεαρή κοπέλα προετοιμάζεται σταδιακά για να τον διαδεχθεί στην ηγεσία της χώρας.

Το «φλερτ» Τραμπ και οι ρεαλιστικές πιθανότητες συνάντησης

Η δημοσιοποίηση του υλικού ήρθε την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ετοιμαζόταν να αναχωρήσει για την Κίνα. «Μπορεί να συναντηθούμε και με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, οπότε αυτό θα ήταν καλό», δήλωσε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ωστόσο ότι η πραγματοποίηση ενός τέτοιου ταξιδιού από πλευράς του Κιμ εξαρτάται από τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ. Υπενθυμίζεται ότι κατά την πρώτη προεδρική του θητεία, ο Τραμπ είχε συναντηθεί τρεις φορές με τον Κιμ Γιονγκ Ουν.