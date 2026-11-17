Το Τόκιο κατήγγειλε σήμερα (17/11) ότι δυο αεροσκάφη, τα οποία πιστεύει πως ήταν ρωσικά, παραβίασαν τις πρώτες πρωινές ώρες (σ.σ. χθες Δευτέρα το βράδυ ώρα Ελλάδας) τον ιαπωνικό εναέριο χώρο, προσθέτοντας πως εξέφρασε την «πολύ έντονη διαμαρτυρία» του στη Μόσχα.

Τα δυο αεροσκάφη εισήλθαν στον ιαπωνικό εναέριο χώρο κοντά στη νήσο Οκινοσίμα, στον νομό Φουκουόκα (νοτιοδυτικά), λίγο μετά τις 04:00 (σ.σ. τοπική ώρα, λίγο μετά τις 21:00 χθες Δευτέρα ώρα Ελλάδας).

«Οι ιαπωνικές ένοπλες δυνάμεις απογείωσαν εσπευσμένα καταδιωκτικά για να τα αναχαιτίσουν», δήλωσε ο γενικός γραμματέας της κυβέρνησης Μινορού Κίχαρα.

«Η παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου μας από ρωσικά αεροσκάφη αποτελεί όχι μόνο σοβαρή επίθεση εναντίον της εθνικής κυριαρχίας της χώρας μας, αλλά επίσης απειλή για την ασφάλειά μας, κι είναι απόλυτα απαράδεκτη», τόνισε στον Τύπο ο κ. Κίχαρα.

«Απευθύναμε πολύ έντονη διαμαρτυρία στη Ρωσία μέσω διπλωματικών διαύλων κι απαιτήσαμε σθεναρά (να ληφθούν) μέτρα για να αποτραπεί οποιαδήποτε υποτροπή», επανάληψη τέτοιου συμβάντος, πρόσθεσε.

Οι σχέσεις της Ιαπωνίας και της Ρωσίας έχουν επιδεινωθεί περαιτέρω τις τελευταίες εβδομάδες, μετά τη σύλληψη ιάπωνα δημοσιογράφου που κατηγορείται για κατασκοπεία και την δήμευση των πόρων στη Ρωσία της επιχείρησης Japan Tobacco.