Εν μέσω πολέμου με την Ουκρανία, το Κρεμλίνο διεξάγει μια εντελώς διαφορετική, ιδιότυπη «μάχη» δισεκατομμυρίων: την υπέρβαση των βιολογικών ορίων του ανθρώπινου οργανισμού και την αναζήτηση της μακροζωίας. Με προσωπική προώθηση του 74χρονου Βλαντίμιρ Πούτιν και με κεντρικό πρόσωπο τη μεγαλύτερη κόρη του, ενδοκρινολόγο δρ Μαρία Βοροντσόβα, η Μόσχα επενδύει πάνω από 2 τρισεκατομμύρια ρούβλια (περίπου 12 δισ. δολάρια) σε φιλόδοξα ερευνητικά προγράμματα γενετικής, κυτταρικής αναγέννησης, βιοεκτύπωσης οργάνων και ανάπτυξης ενός πειραματικού «εμβολίου κατά της γήρανσης».

H ρωσική ηγεσία θέτει ως εθνικό στόχο τη «διάσωση 175.000 ανθρώπινων ζωών έως το 2030» και την αύξηση του μέσου προσδόκιμου ζωής από τα 74,2 έτη σήμερα (και μόλις 68 έτη για τους άνδρες) στα 78 έως το 2030 και στα 81 έως το 2036.

Η Μαρία Βοροντσόβα και το σχέδιο δύο σταδίων για να «ξεγελάσουμε τον Θεό»

Στην αιχμή αυτής της προσπάθειας βρίσκεται η δρ Μαρία Βοροντσόβα, επικεφαλής του Ινστιτούτου Ιατρικής Έρευνας και Εκπαίδευσης του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας, την οποία ο Πούτιν, όπως και τη μικρότερη αδελφή της Κατερίνα Τιχόνοβα, δεν έχει αναγνωρίσει ποτέ δημόσια και ονομαστικά ως κόρη του. Ήδη από το 2022, οι ΗΠΑ τής είχαν επιβάλει κυρώσεις ως επικεφαλής κρατικών προγραμμάτων γενετικής υπό την εποπτεία του Κρεμλίνου, ενώ το 2025 έλαβε επιχορήγηση 30 εκατ. ρουβλίων από το Ρωσικό Ίδρυμα Επιστημών για εργαστήριο μελέτης της κυτταρικής αναγέννησης.

Μιλώντας τον περασμένο μήνα σε φόρουμ της Σχολής Διοίκησης Skolkovo της Μόσχας (όπως μετέδωσε η εφημερίδα Vedomosti), η Βοροντσόβα παρουσίασε μια στρατηγική δύο σταδίων. Το πρώτο στάδιο στοχεύει στην πλήρη αξιοποίηση της φυσικής διάρκειας ζωής, την οποία προσδιόρισε στα 85 με 90 χρόνια, μέσω υγιεινών συνηθειών από την παιδική ηλικία, σωστής διατροφής και τακτικών ιατρικών ελέγχων.

Το δεύτερο στάδιο, ωστόσο, αφορά την προσπάθεια να «ξεγελάσουμε τον Θεό ή τη φύση», υπερβαίνοντας τα βιολογικά όρια. Αν και παραδέχθηκε ότι η επιστημονική πρόοδος παραμένει περιορισμένη και δυσχεραίνεται επειδή η γήρανση δεν αναγνωρίζεται επίσημα ως ασθένεια, εκτίμησε ότι μέσα στις επόμενες μία με δύο δεκαετίες «ο οικουμενικός ανθρώπινος φόβος του θανάτου» θα ωθήσει την ιατρική στη λύση του προβλήματος.

Το «εμβόλιο» αντιγήρανσης, οι μικρόσωμοι χοίροι και οι συνομιλίες για αθανασία

Η χρηματοδότηση των άνω των 2 τρισ. ρουβλίων διοχετεύεται μέσω δύο εθνικών προγραμμάτων που ξεκίνησαν το 2025 με εντολή Πούτιν, των «Νέων Τεχνολογιών για τη Διατήρηση της Υγείας» και «Μακρά και Ενεργός Ζωή». Ο αναπληρωτής υπουργός Επιστημών Ντένις Σεκιρίνσκι έχει αναφερθεί σε ένα πειραματικό «εμβόλιο κατά της γήρανσης» που στοχεύει στον αποκλεισμό ενός γονιδίου υπεύθυνου για τις κυτταρικές μεταβολές, ενώ η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Τατιάνα Γκολίκοβα υποσχέθηκε την έναρξη παραγωγής φαρμάκου αντιγήρανσης μεταξύ 2028 και 2030. Παράλληλα, έρευνα της Wall Street Journal αποκάλυψε ότι Ρώσοι επιστήμονες εργάζονται πάνω στην τρισδιάστατη βιοεκτύπωση ιστών (έχοντας ήδη εκτυπώσει ανθρώπινο χόνδρο και θυρεοειδή αδένα ποντικού) και στην ανάπτυξη ανθρώπινων οργάνων σε μικρόσωμους χοίρους με ορίζοντα το 2030.

Κεντρικό ρόλο στην πρωτοβουλία διαδραματίζει και ο φυσικός Μιχαήλ Κοβαλτσούκ, επικεφαλής του Ινστιτούτου Κουρτσάτοφ και αδελφός του στενού συμμάχου του Πούτιν, Γιούρι Κοβαλτσούκ, ο οποίος επιβλέπει ομοσπονδιακό πρόγραμμα γενετικής έρευνας και υποστηρίζει ότι η επιστήμη σύντομα θα «επιδιορθώνει» τον άνθρωπο χωρίς περιορισμούς. Το προσωπικό ενδιαφέρον του ίδιου του Πούτιν, ο οποίος το 2018 είχε προτείνει στον τότε Αυστριακό καγκελάριο Σεμπάστιαν Κουρτς θάλαμο κρυοθεραπείας στους -112°C, επιβεβαιώθηκε και τον Σεπτέμβριο του 2025 στο Πεκίνο, όταν ανοιχτό μικρόφωνο τον κατέγραψε να συζητά με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ για την αντικατάσταση οργάνων, την κατάκτηση της αθανασίας και το ενδεχόμενο οι άνθρωποι να ζουν έως τα 150 χρόνια μέσα στον 21ο αιώνα.

Από τον Στάλιν στον σκεπτικισμό των επιστημόνων: «Λένε όσα θέλει να ακούσει»

Η αναζήτηση της αιώνιας νεότητας έχει βαθιές ρίζες στη ρωσική ιστορία, από τις θανατηφόρες πειραματικές μεταγγίσεις του Αλεξάντρ Μπογκντάνοφ τη δεκαετία του 1920 και τις έρευνες του Ολεξάντρ Μπογκομόλετς που επαινούσε ο Ιωσήφ Στάλιν, μέχρι τον «γεροντολόγο του Πούτιν», Βλαντίμιρ Χαβίνσον, ο οποίος υποσχόταν ζωή έως τα 120 χρόνια με πεπτίδια μοσχαριών, προτού πεθάνει ο ίδιος το 2024 σε ηλικία 77 ετών.

Σήμερα, ωστόσο, η ρωσική επιστημονική κοινότητα αντιμετωπίζει το πρόγραμμα με έντονη δυσπιστία. Σε αντίθεση με τις δυτικές επενδύσεις δισεκατομμυριούχων όπως ο Τζεφ Μπέζος και ο Πίτερ Τιλ, οι ρωσικές έρευνες παρουσιάζουν ελάχιστες δημοσιεύσεις με αξιολόγηση από ομοτίμους σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά στη Wall Street Journal ο εξόριστος πρωτοπόρος της ρωσικής βιοεκτύπωσης Αλεξάντρ Οστρόφσκι, χωρίς δημοσιευμένα δεδομένα οι ισχυρισμοί αυτοί παραμένουν απλά όνειρα, εκτιμώντας πως οι ερευνητές «πιθανότατα λένε στον Πούτιν αυτά που θέλει να ακούσει, προκειμένου να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση».

Πηγή: TheMoscowtimes