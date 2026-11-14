Σε μια διπλωματική συνάντηση κορυφής αναμένεται να παρακαθίσουν ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Κινέζος ομόλογός του, Σι Τζινπίνγκ και ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA, το οποίο επικαλείται ανακοινώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, οι τρεις ηγέτες θα έχουν τριμερείς συνομιλίες στις 19 Νοεμβρίου.

Το κρίσιμο αυτό τετ-α-τετ πρόκειται να φιλοξενηθεί στην πόλη Σεντζέν της Κίνας, στο περιθώριο των εργασιών της διάσκεψης για την Οικονομική Συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού (APEC).