Ισπανία και Αγγλία κοντράρονται στη Μαδρίτη για την πρώτη θέση στον όμιλο Γ’ της League A. Την ίδια ώρα το ενδιαφέρον κορυφώνεται στον όμιλο Α’ της πρώτης κατηγορίας καθώς τα πάντα για την πρόκριση παραμένουν ανοιχτά.Καθοριστικά παιχνίδια για την τελική βαθμολογική εικόνα διεξάγονται και στη League C.

Βέλγιο και Ιταλία διασταυρώνουν τα ξίφη τους στις Βρυξέλλες (21:45), με τις δύο ομάδες να… τα παίζουν όλα για όλα για να βρεθούν στις οκτώ καλύτερες ομάδες του Nations League. Οι «κόκκινοι διάβολοι» βρίσκονται στην 3η θέση του ομίλου Α’ με 9 βαθμούς, ενώ η «Σκουάντρα Ατζούρα» ισοβαθμεί με τη Γαλλία στην πρώτη θέση. Το σύνολο του Φαν Μπόμελ ψάχνει μόνο νίκη για να τσεκάρει το εισιτήριο των προημιτελικών, ενώ στην ομάδα του Μαντσίνι αρκεί και η ισοπαλία. Μάλιστα, αν η τελευταία επικρατήσει στην κρίσιμη αναμέτρηση τότε κατοχυρώνει και την πρωτιά.

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