Ο Ηλίας Καντζούρης μίλησε για το ματς του Άρη με τον Ολυμπιακό (15/11, ΣΚΑΪ / SPORT FM TV 1) στη Θεσσαλονίκη και στάθηκε στη δυσκολία της αναμέτρησης.

«Αντιμετωπίζουμε μια ομάδα της οποίας η ποιότητα είναι αδιαμφισβήτητη. Πρέπει να ανεβάσουμε το επίπεδο της προσήλωσης, καθώς και της εκτέλεσης σε άμυνα και επίθεση, διατηρώντας, όμως, ταυτόχρονα τα στοιχεία τα οποία μας χαρακτηρίζουν ως ομάδα, όπως η υπομονή και το καθαρό μυαλό. Τέτοια παιχνίδια κρίνονται από τη θέληση, την επιθυμία, καθώς και από τις νίκες στις προσωπικές μονομαχίες και αυτό ακριβώς θέλουμε να καταθέσουμε μέσα στις τέσσερις γραμμές για να φτάσουμε στο στόχο μας», είπε ο άμεσος συνεργάτης του Βασίλη Σπανούλη.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr