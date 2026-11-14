Τη σκυτάλη της εμπρηστικής ρητορικής κατά της Ελλάδας πήρε ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, κλιμακώνοντας σε επικίνδυνο βαθμό τον λόγο του. Σε δηλώσεις του γύρω από τις τουρκικές εκλογές, δεν δίστασε να θέσει ανοιχτά το σενάριο μιας ελληνοτουρκικής στρατιωτικής σύγκρουσης με αφορμή τον εξοπλισμό των νησιών του Αιγαίου.

Ο Κιλιτσντάρογλου, ο οποίος βρέθηκε ξανά στο τιμόνι του κόμματός του εν μέσω έντονου εσωκομματικού παρασκηνίου και κατηγοριών ότι εξυπηρετεί την ατζέντα του Ερντογάν, εξαπέλυσε απειλές επικαλούμενος το «πνεύμα» του πρώην Πρωθυπουργού, Μπουλέντ Ετζεβίτ, υποστηρίζοντας πως με εκείνον στην εξουσία το ενδεχόμενο πολέμου θα ήταν ρεαλιστικό.

Απειλές για τελεσίγραφα και εισβολή

Εκτιμώντας ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δύσκολα θα διεκδικήσει νέα θητεία λόγω μειωμένης δημοτικότητας, ο Κιλιτσντάρογλου άφησε να εννοηθεί πως μέχρι τις κάλπες, πολλά μπορεί να συμβούν. «Τι ξέρω εγώ; Μπορεί να ξεσπάσει ένας πόλεμος, μπορεί να υπάρξουν εντελώς διαφορετικές εξελίξεις. Η μεγαλύτερη πιθανότητα είναι η Ελλάδα, δηλαδή για τον εξοπλισμό των νησιών», ανέφερε.

Συνεχίζοντας το αφήγημα περί παραβίασης των διεθνών συνθηκών από την Αθήνα, έθεσε ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης, φτάνοντας στο σημείο να μιλήσει για τελεσίγραφα, παρόμοια με τις διεκδικήσεις της σημερινής τουρκικής ηγεσίας: «Μέχρι την τάδε ημερομηνία να τα εκκενώσεις, διαφορετικά θα έρθω εγώ να τα εκκενώσω. Τόσο απλά. Κανείς δεν μπορεί να αγνοεί την Τουρκία σε τέτοιο βαθμό. Δεν μπορεί. Θα εξοπλίζει το Αιγαίο, θα πηγαίνουν εκεί οι μονάδες».

Ενόχληση για την παρουσία των ΗΠΑ στην Αλεξανδρούπολη

Πέρα από τα νησιά του Αιγαίου, ο Πρόεδρος του CHP έστρεψε τα βέλη του και προς την Αλεξανδρούπολη, εκφράζοντας ενόχληση για την αμερικανική παρουσία στην περιοχή. Εντάσσοντας το θέμα στους ευρύτερους στρατηγικούς προβληματισμούς του κόμματός του, διερωτήθηκε: «Γιατί ήρθαν οι Αμερικανοί και εγκαταστάθηκαν στην Αλεξανδρούπολη; Έχει σχέση με τα Στενά; Έχει σχέση με κάτι άλλο; Μήπως αναζητούν εναλλακτικές διαδρομές; Μήπως υπάρχει προσπάθεια αποδυνάμωσης της Τουρκίας;».

Θέλοντας να τονίσει το ιστορικό βάρος του CHP, υπενθύμισε πως «θεωρούμε ότι το CHP είναι ένα κόμμα που ίδρυσε το κράτος», υποστηρίζοντας πως η άποψή του έχει βαρύτητα στο πώς χαράσσεται η πορεία της χώρας, ακόμη και όταν βρίσκεται στην αντιπολίτευση.

Το παρασκήνιο μιας αμφιλεγόμενης επιστροφής

Οι ακραίες αυτές δηλώσεις του Κιλιτσντάρογλου δεν μπορούν να αποσυνδεθούν από το θυελλώδες πολιτικό κλίμα στο εσωτερικό της Τουρκίας και ειδικότερα στο κόμμα του. Τον περασμένο Μάιο, μια αμφιλεγόμενη δικαστική απόφαση απομάκρυνε προσωρινά από την ηγεσία του CHP τον εκλεγμένο Οζγκιούρ Οζέλ, επικαλούμενη παρατυπίες στο προηγούμενο συνέδριο και επανέφερε τον Κιλιτσντάρογλου.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε σεισμό στο εσωτερικό του κόμματος. Οι υποστηρικτές του Οζέλ έκαναν ευθέως λόγο για πολιτικό πραξικόπημα, χαρακτηρίζοντας τον Κιλιτσντάρογλου ως «εγκάθετο» και «προδότη». Πολλοί από αυτούς, μάλιστα, αποχώρησαν από το CHP.

Σε μέρος της τουρκικής κοινής γνώμης, η επιστροφή του Κιλιτσντάρογλου, ενός πολιτικού με χαμηλά ποσοστά αποδοχής που είχε χάσει τις προεδρικές εκλογές, ερμηνεύεται ως εξέλιξη που εξυπηρετεί τα πολιτικά σχέδια και τα συμφέροντα του ίδιου του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς αποδυναμώνει τη δυναμική της αντιπολίτευσης. Υπό αυτό το πρίσμα, η υπερθεμάτιση της εμπρηστικής ρητορικής του Ερντογάν στα ελληνοτουρκικά μοιάζει να ενισχύει τις φωνές όσων τον κατηγορούν για συμπόρευση με την κυβέρνηση.