Θρίλερ στη Λευκωσία με μια γυναίκα να εντοπίζεται νεκρή εντός διαμερίσματος στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου και μια δεύτερη βαριά τραυματισμένη σε κοντινό δρόμο.

Λίγο μετά τις 11:30 το βράδυ του Σαββάτου, οι αστυνομικές Αρχές έλαβαν την πληροφορία για μια τραυματισμένη γυναίκα στη συμβολή των οδών Διγενή Ακρίτα και Λάρνακος.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και εντόπισαν τη γυναίκα ασιατικής καταγωγής με τραύματα στον λαιμό και στην πλάτη. Ασθενοφόρο την παρέλαβε και τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Η κατάσταση της υγείας της, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι κρίσιμη.

Κατά τις έρευνες στην περιοχή, οι αστυνομικοί εντόπισαν κηλίδες αίματος έξω από πολυκατοικία, οι οποίες οδηγούσαν σε διαμέρισμα. Εκεί εντόπισαν μια 44χρονη γυναίκα με καταγωγή από το Βιετνάμ στο πάτωμα, χωρίς τις αισθήσεις της.

Η 44χρονη έφερε τραύματα στον λαιμό και το κεφάλι. Οι ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξος Ορθοδόξου διενήργησαν αυτοψία και πιστοποίησαν τον θάνατό της.

Τα δύο σημεία παραμένουν υπό αστυνομική φρούρηση, ενώ το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις για να διαπιστώσει τις συνθήκες υπό τις οποίες διαπράχθηκαν τα αδικήματα.

Πηγή: Phile News