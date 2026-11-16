Μια εκτεταμένη ακίνητη περιουσία, η οποία απλώνεται από τις κοσμοπολίτικες παραλίες της Μυκόνου και τα βόρεια προάστια της Αθήνας, μέχρι τις ακτές της Κορινθίας, αποκαλύπτει η νέα εντολή δέσμευσης για την υπόθεση του Άγγελου Γιαννακόπουλου.

Η διάταξη περιγράφει ένα πλέγμα ιδιοκτησιών που περιλαμβάνει πολυτελείς κατοικίες, τουριστικά συγκροτήματα, μεγάλα αγροτεμάχια και κεντρικά καταστήματα. Τα περιουσιακά στοιχεία εντοπίζονται τόσο στο όνομα του ίδιου, όσο και σε πρόσωπα του οικογενειακού του περιβάλλοντος, άλλους ιδιώτες, και εμπλεκόμενες εταιρείες.

Τα κυκλαδίτικα «φιλέτα» στη Μύκονο

Η Μύκονος κατέχει κεντρική θέση στη λίστα, με ακίνητα μεγάλης αξίας και έκτασης. Στη θέση Τάγκου, δεσμεύτηκε η πλήρης κυριότητα ενός ολόκληρου συγκροτήματος που ανήκει σε εμπλεκόμενη ανώνυμη εταιρεία. Μέσα σε αγροτεμάχιο 4.005 τ.μ. έχουν ανεγερθεί 12 διαφορετικά κτήρια —με το κεντρικό τριώροφο να φτάνει τα 400,37 τ.μ.— καθώς και πισίνα σχεδόν 28 τ.μ.

Στην περιοχή Κανάλια εντοπίζεται διώροφη κατοικία 125 τ.μ. (90 τ.μ. ισόγειο και 35 τ.μ. όροφος), πλαισιωμένη από ανεξάρτητο διώροφο ξενώνα 92 τ.μ., γκαράζ 24 τ.μ. και πισίνα 52,28 τ.μ.

Στην Άνω Μερά καταγράφεται έκταση 4.571,30 τ.μ. με πέντε κτίσματα συνολικής επιφάνειας άνω των 314 τ.μ., καθώς και δεύτερο ακίνητο 970 τ.μ. με δύο κτίσματα.

Εξίσου σημαντικές είναι οι εγγραφές σε τρία ακόμη σημεία του νησιού. Στον Πετεινάρο καταγράφονται δύο αγροτεμάχια (2.752,60 τ.μ. και 136,40 τ.μ., με συμβόλαιο της 2ας Φεβρουαρίου 2026), όπου μια πρώην αγροικία μετατρέπεται σε ημιτελές συγκρότημα κτηρίων.

Στον Άγιο Λουκά, σε οικόπεδο 1.870,20 τ.μ. ιδιοκτησίας εμπλεκόμενης εταιρείας, βρίσκονται κατοικία 111,40 τ.μ., διώροφο κτήριο ενοικιαζόμενων δωματίων 303,67 τ.μ., αποθήκες, γραφείο και δεξαμενή νερού.

Τέλος, στη θέση Μουσείο – Καμινάκι δεσμεύονται τρεις ιδιοκτησίες (196,35 τ.μ., 44,07 τ.μ. και 87,19 τ.μ.), οι οποίες συνοδεύονται από δικαιώματα αποκλειστικής χρήσης εκτάσεων που ξεπερνούν συνολικά τα 3.100 τ.μ.

Βίλες και εξοχικά σε Αττική και Κορινθία

Στα βόρεια προάστια ξεχωρίζει μια μεγάλη μονοκατοικία στη Νέα Ερυθραία, σε οικόπεδο 1.466,38 τ.μ., η οποία αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα με υπόγειο και πισίνα, με τη διάταξη να αναφέρει επιφάνεια 811,08 τ.μ. Το ακίνητο ανήκει σε ιδιώτη της έρευνας βάσει συμβολαίου της 6ης Νοεμβρίου 2025.

Προς τα βορειοανατολικά, στο Μαρκόπουλο Ωρωπού, εντοπίζεται τριώροφη κατοικία 208,45 τ.μ. που συνοδεύεται από αποκλειστική χρήση ακάλυπτου χώρου 943,79 τ.μ., μεγάλη πισίνα 101,34 τ.μ., τέσσερις θέσεις στάθμευσης και όμορο αγροτεμάχιο 2.035 τ.μ. (με συμβόλαιο της 6ης Φεβρουαρίου 2026).

Στην κοντινή Σκάλα Ωρωπού καταγράφεται επίσης αγροτεμάχιο 3.582,40 τ.μ. με πολλαπλά κτίσματα, στο όνομα συγγενικού προσώπου.

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζουν και οι παραθαλάσσιες ιδιοκτησίες εκτός λεκανοπεδίου. Στις Κεχριές Κορινθίας, συγγενικό πρόσωπο κατέχει έκταση 4.010 τ.μ. με διώροφη κατοικία (περίπου 120 τ.μ. ανά επίπεδο) και πισίνα 30 τ.μ.

Στην Κινέτα δεσμεύεται αυτοτελής ιδιοκτησία 156,86 τ.μ. με βοηθητικούς χώρους 122,53 τ.μ. και εξωτερική πισίνα 24,90 τ.μ.

Εμπορικά ακίνητα- «μαμούθ» σε κεντρικούς άξονες

Το επαγγελματικό χαρτοφυλάκιο της διάταξης περιλαμβάνει χώρους υψηλής προβολής. Εμβληματικό είναι το ισόγειο κατάστημα 1.105,85 τ.μ. επί της Λεωφόρου Μεσογείων στο Χαλάνδρι, το οποίο διαθέτει 21 θέσεις στάθμευσης (257 τ.μ.) και εξωτερικό χώρο 300,01 τ.μ. επί της λεωφόρου. Στον ίδιο δρόμο δεσμεύεται δεύτερο κατάστημα 112,50 τ.μ. με ισομεγέθη υπόγεια αποθήκη, αμφότερα ιδιοκτησίας ανώνυμης εταιρείας διαχείρισης ακινήτων.

Σημαντικά ακίνητα καταγράφονται και σε άλλους εμπορικούς κόμβους: ένα κατάστημα 231,80 τ.μ. στη συμβολή Συγγρού και Αιγαίου στη Νέα Σμύρνη, ένα κατάστημα 238,10 τ.μ. με πατάρι 75 τ.μ. και εξωτερικό χώρο 58,40 τ.μ. στη Λεωφόρο Συγγρού στο ύψος της Αθήνας, καθώς και ένα κατάστημα 92,77 τ.μ. με πατάρι 30 τ.μ. στη συμβολή Μεσογείων και Κατεχάκη.

Επιπλέον, στην οδό Πειραιώς στο Μοσχάτο δεσμεύεται εργοστασιακός χώρος 714 τ.μ.

Διαμερίσματα στα νότια προάστια και το ευρύτερο λεκανοπέδιο

Η παραλιακή ζώνη έχει ισχυρή παρουσία στη διάταξη. Στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στον Άλιμο δεσμεύονται τρία διαφορετικά οροφοδιαμερίσματα: ένα 6ου ορόφου (131 τ.μ.) με αποκλειστική χρήση ταράτσας 131 τ.μ., αποθήκη και δύο θέσεις πάρκινγκ· ένα 5ου ορόφου (155 τ.μ.) μαζί με ξεχωριστό δώμα 6ου ορόφου (66 τ.μ.) και υπόγειο πάρκινγκ· και ένα 3ου ορόφου (136 τ.μ.) με βοηθητικούς χώρους.

Στη Βάρκιζα, εταιρεία επενδύσεων εμφανίζεται να κατέχει οικόπεδο 472,61 τ.μ. με διώροφη οικοδομή τριών κατοικιών (74,56 τ.μ., 71,29 τ.μ. και 108,55 τ.μ.), βάσει συμβολαίου της 1ης Οκτωβρίου 2026.

Η μακρά λίστα ολοκληρώνεται με ένα οικόπεδο 1.040 τ.μ. στον Νέο Βουτζά, εκτάσεις και κατοικίες στα Καλύβια, καθώς και πλήθος διαμερισμάτων και ακινήτων σε Μαρούσι, Χολαργό, Αγία Παρασκευή, Πετρούπολη, Νέα Ιωνία, Περιστέρι, Δάφνη και Ασπρόπυργο.