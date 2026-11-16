Περισσότερες από 400.000 αναφορές για υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη το 2025. Μια δραματική αύξηση, νέες μορφές εκβιασμού και ένα αμείλικτο ερώτημα: ποιος προστατεύει τα παιδιά όταν η τεχνολογία μετατρέπεται σε όπλο εναντίον τους;

Δεν χρειάζεται να αγγίξει κάποιος ένα παιδί για να το κακοποιήσει.

Δεν χρειάζεται να το πλησιάσει. Ούτε καν να το γνωρίζει.

Αρκεί μια συνηθισμένη φωτογραφία του, ένα ψηφιακό εργαλείο και η πρόθεση ενός ανθρώπου να προκαλέσει κακό.

Μια εικόνα παραποιείται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Ένα παιδί εμφανίζεται σε μια κατάσταση που δεν υπήρξε ποτέ. Και τότε αρχίζει ο εφιάλτης.

«Πλήρωσε, αλλιώς θα τη δημοσιεύσω».

«Στείλε μου κι άλλες φωτογραφίες».

«Μην το πεις στους γονείς σου».

Τρεις φράσεις που μπορούν να μετατρέψουν την καθημερινότητα ενός παιδιού σε φυλακή φόβου.

Η ΕΙΚΟΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΤΙΚΗ. Ο ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ.

Αυτή είναι η πιο σκοτεινή πλευρά μιας τεχνολογικής εξέλιξης που προσφέρει τεράστιες δυνατότητες, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί νέους κινδύνους.

Η τεχνολογία μπορεί να κατασκευάζει το ψέμα. Το παιδί, όμως, είναι εκείνο που καλείται να αντιμετωπίσει τις πραγματικές συνέπειές του.

8.400% — ΕΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΕΦΗΣΥΧΑΣΜΟ

Σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Childlight, τα οποία παρουσιάστηκαν σε δημοσίευμα του Guardian, οι αναφορές εταιρειών τεχνολογίας για υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη αυξήθηκαν από περίπου 4.700 το 2023 σε περισσότερες από 400.000 το 2025.

Πρόκειται για αύξηση που υπερβαίνει το 8.400%.

Οφείλουμε, ωστόσο, να είμαστε ακριβείς: ο αριθμός αφορά αναφορές και όχι ισάριθμα διαφορετικά παιδιά. Μέρος της αύξησης ενδέχεται να συνδέεται με τη βελτίωση των μηχανισμών εντοπισμού και αναφοράς από τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Η διευκρίνιση αυτή δεν μειώνει τη σοβαρότητα του προβλήματος. Αντίθετα, αναδεικνύει την ανάγκη να κατανοήσουμε καλύτερα την πραγματική του έκταση.

Τα στοιχεία του Internet Watch Foundation εντείνουν την ανησυχία. Μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 εντοπίστηκαν 6.310 φωτορεαλιστικές εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες πληρούσαν τα νομικά κριτήρια για να χαρακτηριστούν ως υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Ο αριθμός αυτός ξεπέρασε τις αντίστοιχες εικόνες που είχαν εντοπιστεί σε ολόκληρο το 2025.

Δεν πρόκειται απλώς για μια τεχνολογική παρεκτροπή. Πρόκειται για μια επικίνδυνη μορφή εκμετάλλευσης που απαιτεί άμεση και συντονισμένη αντιμετώπιση.

ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ

Αυτό είναι ίσως το πιο ανησυχητικό στοιχείο της νέας πραγματικότητας.

Ένα παιδί μπορεί να μην έχει στείλει ποτέ προσωπική φωτογραφία. Να μην έχει συνομιλήσει με τον δράστη. Να μην έχει κάνει απολύτως τίποτα που θα μπορούσε να το εκθέσει συνειδητά σε έναν τέτοιο κίνδυνο.

Και όμως, κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει μια συνηθισμένη εικόνα του για να δημιουργήσει παραποιημένο σεξουαλικό υλικό και στη συνέχεια να το μετατρέψει σε μέσο απειλής.

Αυτό δεν είναι αστείο.

Δεν είναι «πλάκα».

Δεν είναι μια αθώα ψηφιακή παρέμβαση.

Είναι εκμετάλλευση που μπορεί να προκαλέσει βαθύ φόβο, απομόνωση και σοβαρή ψυχική επιβάρυνση.

Και εδώ δεν χωρούν υπεκφυγές.

ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ.

Η ευθύνη ανήκει σε εκείνον που δημιουργεί, διακινεί ή χρησιμοποιεί το υλικό για να απειλήσει και να εκβιάσει.

Όχι στο παιδί που στοχοποιείται.

Ούτε στην οικογένεια που καλείται ξαφνικά να αντιμετωπίσει μια κατάσταση την οποία δεν μπορούσε απαραίτητα να προβλέψει.

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΑ. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ;

Οι εταιρείες τεχνολογίας παρουσιάζουν διαρκώς νέα επιτεύγματα.

Πιο εξελιγμένα μοντέλα. Ταχύτερα συστήματα. Εικόνες ολοένα πιο δύσκολο να διακριθούν από τις πραγματικές.

Η καινοτομία εξελίσσεται με εντυπωσιακή ταχύτητα.

Αλλά η πρόοδος δεν μπορεί να αξιολογείται αποκλειστικά με βάση τις δυνατότητες μιας μηχανής.

Πρέπει να αξιολογείται και με βάση τις συνέπειες της χρήσης της στον άνθρωπο.

ΠΟΙΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΟΤΑΝ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΟΠΛΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ;

Οι εταιρείες που αναπτύσσουν τέτοια συστήματα έχουν ευθύνη να σχεδιάζουν αποτελεσματικές δικλίδες ασφαλείας και να περιορίζουν τις δυνατότητες κατάχρησης.

Οι ψηφιακές πλατφόρμες οφείλουν να διαθέτουν αξιόπιστους μηχανισμούς αναφοράς, εντοπισμού και ταχείας αφαίρεσης παράνομου υλικού.

Οι κυβερνήσεις οφείλουν να εξασφαλίζουν σαφές νομικό πλαίσιο, αποτελεσματική εποπτεία και ουσιαστική λογοδοσία.

Δεν αρκεί να θαυμάζουμε όσα μπορεί να δημιουργήσει η τεχνητή νοημοσύνη.

Οφείλουμε να εξετάζουμε και όσα μπορεί να καταστρέψει η εγκληματική χρήση της.

Η ΣΙΩΠΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΛΟ ΤΟΥ ΕΚΒΙΑΣΤΗ

Ο εκβιασμός ενός παιδιού δεν στηρίζεται μόνο στην απειλή δημοσιοποίησης μιας εικόνας.

Στηρίζεται στον φόβο ότι κανείς δεν θα το καταλάβει.

Ότι θα το κατηγορήσουν.

Ότι θα το τιμωρήσουν.

Ότι θα ντροπιαστεί μπροστά στους συμμαθητές του ή θα απογοητεύσει την οικογένειά του.

Ο δράστης επιδιώκει να μετατρέψει αυτόν τον φόβο σε σιωπή.

Γι’ αυτό η πρώτη αντίδραση των ενηλίκων δεν πρέπει να είναι η ανάκριση, αλλά η προστασία.

Ένα παιδί που απειλείται χρειάζεται να γνωρίζει ότι μπορεί να μιλήσει χωρίς να φοβάται την απόρριψη ή την τιμωρία.

Χρειάζεται υποστήριξη, ασφάλεια και πρόσβαση στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να δημιουργούν ένα περιβάλλον στο οποίο η αποκάλυψη μιας απειλής δεν θα γίνεται αφορμή για ενοχοποίηση του θύματος.

ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΜΙΛΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΛΛΟΝ ΕΝΑΝ ΚΡΙΤΗ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΙ.

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ;

Η προστασία των παιδιών δεν μπορεί να εξαντλείται σε ενημερωτικές καμπάνιες, επετειακές ομιλίες και γενικόλογες εξαγγελίες.

Απαιτεί εξειδικευμένες υπηρεσίες, κατάλληλη εκπαίδευση των αρμόδιων αρχών, ενημέρωση στα σχολεία, υποστήριξη των οικογενειών και διεθνή συνεργασία για τον εντοπισμό των δραστών.

Απαιτεί επίσης διαδικασίες που θα επιτρέπουν την ταχεία αντιμετώπιση των περιστατικών και την απομάκρυνση του παράνομου υλικού από τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Η Ελλάδα δεν βρίσκεται έξω από αυτή την πραγματικότητα.

Το διαδίκτυο δεν γνωρίζει σύνορα. Ούτε η διακίνηση παράνομου υλικού.

Και η προστασία των παιδιών δεν μπορεί να εξαρτάται από το πού κατοικούν ή από το αν οι οικογένειές τους διαθέτουν τις γνώσεις και τα μέσα για να αντιδράσουν.

Η πολιτική ευθύνη αρχίζει εκεί όπου τελειώνουν οι διακηρύξεις και απαιτούνται συγκεκριμένες πράξεις.

Η ΜΗΧΑΝΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ.

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι από μόνη της εγκληματίας.

Είναι τεχνολογία.

Μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη στην επιστήμη, στην ιατρική, στην εκπαίδευση και στην καθημερινή ζωή.

Μπορεί, όμως, να χρησιμοποιηθεί και για εξαπάτηση, εκβιασμό και σεξουαλική εκμετάλλευση.

Η άμεση ευθύνη για αυτές τις πράξεις ανήκει στους δράστες.

Η ευρύτερη ευθύνη της πρόληψης αφορά και εκείνους που σχεδιάζουν, διαθέτουν, εποπτεύουν και ρυθμίζουν τα ψηφιακά συστήματα.

Όταν ένας σοβαρός κίνδυνος είναι γνωστός, η αδράνεια δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως αναπόφευκτη συνέπεια της τεχνολογικής εξέλιξης.

Η προστασία των παιδιών πρέπει να αποτελεί βασική προϋπόθεση της καινοτομίας και όχι μια σκέψη που προστίθεται εκ των υστέρων.

Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΥΘΥΝΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΑΠΕΙΛΗ.

ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ

Πίσω από τους αριθμούς δεν υπάρχουν απλώς αρχεία, σύνδεσμοι και στατιστικές.

Υπάρχουν πραγματικοί κίνδυνοι για πραγματικά παιδιά.

Παιδιά που μπορεί να φοβούνται να πάνε στο σχολείο.

Παιδιά που μπορεί να πιστεύουν ότι η ζωή τους καταστράφηκε εξαιτίας μιας εικόνας που δεν δημιούργησαν ποτέ.

Παιδιά που μπορεί να σιωπούν επειδή κάποιος τα έπεισε ότι δεν υπάρχει διέξοδος.

Υπάρχει, όμως, διέξοδος.

Και η κοινωνία έχει την υποχρέωση να τη διασφαλίσει.

Όχι με ευχολόγια.

Αλλά με αποτελεσματική προστασία, εφαρμογή του νόμου και πραγματική φροντίδα για τα θύματα.

Η τεχνητή νοημοσύνη θα συνεχίσει να εξελίσσεται. Οι δυνατότητές της θα πολλαπλασιάζονται.

Αυτό που δεν πρέπει να πολλαπλασιαστεί μαζί τους είναι η ατιμωρησία.

Γιατί εδώ δεν συζητούμε απλώς για την τεχνολογία του μέλλοντος.

Συζητούμε για την ασφάλεια των παιδιών του παρόντος.

Και η αξία μιας κοινωνίας δεν αποδεικνύεται από το πόσο προηγμένες μηχανές μπορεί να κατασκευάσει.

Αποδεικνύεται από το πόσο αποφασιστικά προστατεύει εκείνους που δεν μπορούν ακόμη να προστατεύσουν τον εαυτό τους.

ΟΤΑΝ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΕΚΒΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΠΟΤΕ, Η ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ.

ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ!

Η ΕΥΘΥΝΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ.

ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ –

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ.