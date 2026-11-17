Ένα τμήμα της στρατηγικής σημασίας Γέφυρας του Κερτς, η οποία συνδέει τη Ρωσία με την κατεχόμενη Κριμαία, κατέρρευσε στα νερά της Μαύρης Θάλασσας έπειτα από ουκρανικό πλήγμα. Οπτικό υλικό, η γνησιότητα του οποίου επιβεβαιώθηκε από το αμερικανικό δίκτυο CNN, αποτυπώνει την κατάρρευση τμήματος του οδικού δικτύου της γέφυρας από πύραυλο «φλαμίνγκο», ενώ σε άλλο γεωεντοπισμένο βίντεο διακρίνεται φωτιά να καίει σε παρακείμενο σημείο. Η παράλληλη σιδηροδρομική γέφυρα, ωστόσο, φαίνεται να παραμένει άθικτη.

Το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών προχώρησε σε άμεση διακοπή της κυκλοφορίας, αποδίδοντας τις ζημιές σε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), τη δεύτερη ουκρανική επίθεση που καταγράφεται μέσα σε μόλις δύο 24ωρα.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες, με το υπουργείο να προσθέτει: «Ειδικοί αξιολογούν τις ζημιές». Η κλιμάκωση της ουκρανικής επίθεσης αποτυπώνεται και στις αναφορές του ρωσικού στρατού, ο οποίος υποστήριξε ότι η αντιαεροπορική του άμυνα αναχαίτισε 1.441 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η αποκαλούμενη και Γέφυρα της Κριμαίας αποτελεί κομβική γραμμή ανεφοδιασμού για τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις και φέρει τεράστια συμβολική βαρύτητα για τον Βλαντιμίρ Πούτιν, αποτελώντας βασική προτεραιότητά του μετά την παράνομη προσάρτηση της χερσονήσου το 2014. Με συνολικό μήκος περίπου 19 χιλιομέτρων, αποτελεί τη μεγαλύτερη γέφυρα στην Ευρώπη. Το κόστος κατασκευής της άγγιξε τα 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ, σύμφωνα με τα ρωσικά κρατικά μέσα, σχεδιάστηκε για να εξυπηρετεί καθημερινά 40.000 οχήματα και να διακινεί ετησίως 14 εκατομμύρια επιβάτες και 13 εκατομμύρια τόνους εμπορευμάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη υποδομή έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο των ουκρανικών δυνάμεων από την έναρξη της γενικευμένης ρωσικής εισβολής το 2022.