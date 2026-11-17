Η Δήμητρα Κούστα έδωσε το «παρών» σε μια ξεχωριστή εκδήλωση στο Hotel Grande Bretagne, επιλέγοντας ένα εντυπωσιακό total black σύνολο που συνδύαζε την κομψότητα με τη σύγχρονη αισθητική.

Μια λαμπερή βραδιά γεμάτη μόδα, πολυτέλεια και μουσική πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό Hotel Grande Bretagne της Αθήνας, όπου η Bvlgari και ο οίκος Kessaris υποδέχθηκαν την εορταστική περίοδο με ένα ξεχωριστό χριστουγεννιάτικο cocktail.

Η εκδήλωση, με τίτλο «Joy Is in Our Hand», πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου και συγκέντρωσε εκλεκτούς καλεσμένους από τον επιχειρηματικό και κοσμικό κόσμο της πρωτεύουσας. Ανάμεσά τους βρέθηκε και η Δήμητρα Κούστα, η οποία ξεχώρισε με την κομψή και ταυτόχρονα δυναμική εμφάνισή της.

Η σύζυγος του εφοπλιστή Γιάννη Κούστα επέλεξε ένα total black σύνολο, με πρωταγωνιστή ένα στράπλες κορσέ με όψη δέρματος, ο οποίος αγκάλιαζε τη σιλουέτα της. Το ιδιαίτερο σχέδιο, με τα δομημένα cups, τις εμφανείς ραφές και το φερμουάρ στο μπροστινό μέρος, έδινε μια πιο edgy διάσταση στο look, διατηρώντας παράλληλα τη θηλυκότητά του.

Τον συνδύασε με μια μαύρη μάξι φούστα σε στενή γραμμή, δημιουργώντας ένα σύνολο που ισορροπούσε ανάμεσα στη διαχρονική κομψότητα και τη μοντέρνα αισθητική. Η αντίθεση ανάμεσα στην υφή του κορσέ και το ύφασμα της φούστας πρόσθετε ενδιαφέρον στην εμφάνιση, αποδεικνύοντας ότι το μαύρο μπορεί να είναι κάθε άλλο παρά μονότονο.

Η Δήμητρα Κούστα ολοκλήρωσε το look της με διακριτικά κοσμήματα, ενώ είχε πιάσει τα μαλλιά της σε μια ψηλή, sleek αλογοουρά, αφήνοντας το πρόσωπο και τους ώμους της ακάλυπτους. Στο μακιγιάζ της, το έντονο κόκκινο κραγιόν αποτέλεσε την πινελιά χρώματος που έδωσε στο σύνολο έναν αέρα old Hollywood glamour.

Δείτε την εμφάνιση της Δήμητρας Κούστα:

Η εμφάνισή της αποτελεί μια ενδιαφέρουσα στιλιστική πρόταση και για τα φετινά ρεβεγιόν. Ο συνδυασμός ενός κορσέ με μια μάξι φούστα είναι μια εναλλακτική στο κλασικό βραδινό φόρεμα, ενώ η επιλογή του total black εξασφαλίζει ένα κομψό αποτέλεσμα χωρίς υπερβολές.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά εντυπωσιακές δημιουργίες υψηλής κοσμηματοποιίας και επιλεγμένα ρολόγια της Bvlgari, που ταξίδεψαν στην Ελλάδα αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη βραδιά.

Τη μουσική επένδυση της εκδήλωσης ανέλαβαν ο Στέφανος Κορκολής, η Σοφία Μανουσάκη και η μπάντα τους, χαρίζοντας στους καλεσμένους ένα πρόγραμμα με αγαπημένες ελληνικές και διεθνείς μελωδίες.

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