Με θορυβώδη τρόπο έπεσε η αυλαία της θητείας της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Αθήνα, όμως η ίδια δείχνει να διατηρεί ζωντανές τις αναμνήσεις από τη χώρα μας. Λίγες μόλις εβδομάδες μετά τον σάλο από τα αμερικανικά δημοσιεύματα και το τελεσίγραφο του Λευκού Οίκου που δρομολόγησε την απομάκρυνσή της από την πρεσβεία των ΗΠΑ τον Οκτώβριο, η πρώην πρέσβειρα τοποθετήθηκε δημόσια για πρώτη φορά σχετικά με την Ελλάδα, στέλνοντας ένα φορτισμένο και όλο νόημα μήνυμα.

Όπως αποκαλύφθηκε στην εκπομπή «Ρεπορτάζ Τώρα!» του OPEN, η Γκίλφοϊλ δείχνει αποφασισμένη να κρατήσει μόνο τις καλές στιγμές από το σύντομο, πλην όμως έντονο πέρασμά της από την ελληνική πρωτεύουσα.

Το συγκινητικό «αντίο» στην Ελλάδα

Με λόγια που δείχνουν την ιδιαίτερη σύνδεση που ανέπτυξε με τον τόπο και τους ανθρώπους του, η ίδια τόνισε χαρακτηριστικά: «Αγαπώ πολύ την Ελλάδα και το τεράστιο έργο που κάναμε εκεί. Μέσα σε 11 μήνες έγιναν όσα δεν έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Πάντα θα έχω στην καρδιά μου την Ελλάδα και τους ανθρώπους της. Άφησα ένα κομμάτι της ψυχής μου στην Ελλάδα φεύγοντας».

Παρά το γεγονός ότι η θητεία της διήρκεσε λιγότερο από έναν χρόνο, η παρουσία της στην ελληνική πρωτεύουσα μόνο απαρατήρητη δεν πέρασε, προκαλώντας συζητήσεις τόσο στους διπλωματικούς κύκλους όσο και στην κοσμική Αθήνα.

govastiletto.gr -Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Αναχώρησε ξημερώματα από την Ελλάδα κάτω από απόλυτη μυστικότητα