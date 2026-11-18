Ο Marc Márquez, ο Jorge Martin και ο Marco Bezzecchi παραμένουν στο προσκήνιο της μάχης του Τίτλου του MotoGP, με δύο Grand Prix να απομένουν. Στην Πορτογαλία, όμως, ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής έχει τη μεγάλη ευκαιρία να εξασφαλίσει τον όγδοο Τίτλο του στη μεγάλη κατηγορία και δέκατο συνολικά στην καριέρα του..

Η συναρπαστική σεζόν του MotoGP για το 2026 φτάνει στους δύο τελευταίους σταθμούς της, με πρώτο σταθμό την απαιτητική και γεμάτη υψομετρικές διαφορές πίστα του Portimão, που δικαιολογημένα αποκαλείται «τρενάκι του τρόμου». Το Grand Prix της Πορτογαλίας μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την ανάδειξη του Παγκόσμιου Πρωταθλητή, καθώς ο Marc Márquez (Ducati Lenovo Team) βρίσκεται σε εξαιρετικά πλεονεκτική θέση για να κατακτήσει έναν ιστορικό όγδοο Τίτλο στη μεγάλη κατηγορία.

Τέσσερις αναβάτες χωρίζονται από μόλις 74 βαθμούς πριν από τον προτελευταίο Αγώνα της χρονιάς, ενώ τόσοι είναι και οι βαθμοί που απομένουν να διεκδικηθούν. Ο Jorge Martin (Aprilia Racing), παρά τον τραυματισμό του, βρίσκεται 60 βαθμούς πίσω, ενώ ο Marco Bezzecchi, νικητής στο Grand Prix του Κατάρ, διατηρεί μαθηματικές ελπίδες για τον Τίτλο. Πώς μπορεί, λοιπόν, να κριθεί το πρωτάθλημα στην Πορτογαλία;

Ο MÁRQUEZ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΤΕΦΘΕΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ

Ο όγδοος Τίτλος του Marc Márquez βρίσκεται πλέον πολύ κοντά, ωστόσο χρειάζεται ακόμη μία προσπάθεια στο Portimão. Με διαφορά 60 βαθμών από τον Martin και 74 από τον Bezzecchi, ο Ισπανός θα στεφθεί Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2026 εφόσον ολοκληρώσει το πορτογαλικό Grand Prix με προβάδισμα τουλάχιστον 37 βαθμών από τον αναβάτη της Aprilia. Το ίδιο ισχύει και για τον Bezzecchi, με μια σημαντική προϋπόθεση: εάν ο Ιταλός κερδίσει τον Αγώνα και η διαφορά του από τον Márquez είναι ακριβώς 37 βαθμοί, τότε οι δύο αναβάτες θα έχουν από επτά νίκες σε Grand Prix μέσα στη φετινή σεζόν.

Με πιο απλά λόγια, ο Márquez δεν πρέπει να χάσει περισσότερους από 23 βαθμούς από τον Martin και 36 από τον Bezzecchi σε ολόκληρο το αγωνιστικό τριήμερο. Μάλιστα, η υπόθεση του Τίτλου μπορεί να τελειώσει πριν από τον κυρίως Αγώνα της Κυριακής. Αν ο Márquez κερδίσει το Tissot Sprint στην Πορτογαλία, θα έχει εξασφαλίσει τον Τίτλο. Το ίδιο θα συμβεί αν κερδίσει τουλάχιστον δύο βαθμούς έναντι του Martin στο Sprint, ανεξάρτητα από τη θέση στην οποία θα τερματίσει ο Bezzecchi.

Οι δύο τελευταίοι νικητές του Grand Prix της Πορτογαλίας, ο Bezzecchi το 2025 και ο Martin το 2024, καλούνται πλέον να κάνουν την υπέρβαση, ελπίζοντας παράλληλα σε ασυνήθιστα λάθη από τον Márquez.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ

Η μάχη για τον Τίτλο των αναβατών συγκεντρώνει φυσικά το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όμως στην Πορτογαλία ενδέχεται να κριθούν και δύο ακόμη σημαντικά πρωταθλήματα: των κατασκευαστών και των ομάδων. Και στις δύο περιπτώσεις, η διεκδίκηση είναι υπόθεση της Ducati και της Aprilia.

Στο πρωτάθλημα κατασκευαστών προηγείται η Ducati με διαφορά οκτώ βαθμών από την Aprilia. Για να εξασφαλίσει τον Τίτλο στην Πορτογαλία, η ομάδα της Μπολόνια θα πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 30 βαθμούς περισσότερους από τον Ιταλό αντίπαλό της.

Αντίθετα, στο πρωτάθλημα ομάδων η Aprilia Racing βρίσκεται σε πολύ ισχυρότερη θέση, καθώς προηγείται της Ducati Lenovo Team με 124 βαθμούς. Για να πανηγυρίσει τον Τίτλο την Κυριακή, θα πρέπει να διατηρήσει προβάδισμα τουλάχιστον 66 βαθμών. Αν, μάλιστα, μετά το Sprint του Σαββάτου η διαφορά ξεπεράσει τους 111 βαθμούς, η ομάδα του Noale θα έχει εξασφαλίσει ήδη το πρωτάθλημα.

ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ

Πολλά και δικαιολογημένα ειπώθηκαν για την εντυπωσιακή προσπάθεια του Jorge Martin στο Κατάρ, μόλις δύο εβδομάδες μετά το κάταγμα στον καρπό του. Ένας ακόμη τραυματισμένος αναβάτης που αξίζει ιδιαίτερη αναφορά είναι ο Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP). Η 3η θέση στο Κατάρ, παρά τα δύο πρόσφατα κατάγματα στα δάχτυλα του δεξιού χεριού του, ήταν ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα για τον Ισπανό. Με περισσότερο χρόνο στη διάθεσή του για αποκατάσταση, μετά το αγωνιστικό διάλειμμα, αναμένεται να διεκδικήσει και πάλι μια θέση στο βάθρο. Άλλωστε, το Portimão είναι μια πίστα στην οποία έχει ήδη πανηγυρίσει επιτυχίες στην Moto2. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2025 είχε αναγκαστεί να εγκαταλείψει το Πορτογαλικό Grand Prix έπειτα από μια άσχημη πτώση στην πρώτη στροφή.

Η 4η θέση του Ai Ogura, συναθλητή του Fernandez, στο Κατάρ ενίσχυσε τη θέση του Ιάπωνα στην πρώτη πεντάδα της βαθμολογίας, ενώ παραμένει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο να τερματίσει στην πρώτη τετράδα.

Ο Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing), που ανέβηκε δύο φορές στο βάθρο του Portimão το 2025, βρίσκεται 15 βαθμούς μπροστά από τον επόμενο αντίπαλό του και επιστρέφει σε μια πίστα όπου πέτυχε το πρώτο του βάθρο στο MotoGP το 2024. Ο «Shark» δυσκολεύτηκε την Παρασκευή στο Κατάρ, όμως κατάφερε στη συνέχεια να επιστρέψει στη διεκδίκηση μιας θέσης στο βάθρο. Το Portimão ενδέχεται να αποδειχθεί πιο ευνοϊκό για εκείνον.

Στο Κατάρ, την προσπάθεια της KTM ενίσχυσε ο Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3), ο οποίος κατέκτησε δύο συνεχόμενες πέμπτες θέσεις στους τελευταίους Αγώνες. Ο Ιταλός έχει μάλιστα τερματίσει 2ος στην Πορτογαλία το 2024.

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΒΑΘΡΟ

Ο Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) έφυγε απογοητευμένος από την πίστα Lusail, καθώς απρόσμενα προβλήματα στον κυρίως Αγώνα της Κυριακής τού στέρησαν την ευκαιρία να πετύχει δύο συνεχόμενα αποτελέσματα στο βάθρο. Έτσι, ο Ιταλός παραμένει χωρίς παρουσία στο βάθρο σε Αγώνα Κυριακής από τη νίκη του στο Grand Prix της Καταλονίας. Θα καταφέρει να επιστρέψει στις επιτυχίες στο Portimão;

Ο Alex Márquez (BK8 Gresini Racing MotoGP), που απουσίασε από το Grand Prix του Κατάρ λόγω επέμβασης για την αφαίρεση υλικών οστεοσύνθεσης από τη δεξιά κλείδα και το αριστερό χέρι, μετά την πτώση του στο Grand Prix της Καταλονίας, αναμένεται να επιστρέψει στην Πορτογαλία, με στόχο να βρεθεί ξανά στις πρώτες θέσεις.

Ο ZARCO ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ HONDA

Τα συνεχιζόμενα προβλήματα υγείας ανάγκασαν τον Luca Marini να απουσιάσει από τον Αγώνα της Κυριακής στο Κατάρ, όπως και τον συναθλητή του στην εργοστασιακή Honda HRC Castrol, Joan Mir. Η ομάδα ελπίζει ότι ο Ιταλός θα έχει αναρρώσει πλήρως μέχρι το Grand Prix της Πορτογαλίας, ενώ το ίδιο ισχύει και για τον Mir, του οποίου η επιστροφή αναμένεται να επιβεβαιωθεί.

Προβλήματα αντιμετώπισε και η Pro Honda LCR, καθώς ο Diogo Moreira αναγκάστηκε να εγκαταλείψει λόγω νευρολογικών ενοχλήσεων, οι οποίες επανεμφανίστηκαν από τον τραυματισμό του σε πτώση στην Moto2 στο Sachsenring την περασμένη χρονιά. Ο ίδιος, πάντως, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι θα μπορέσει να αγωνιστεί στην Πορτογαλία.

Αντίθετα, ο Johann Zarco (Castrol Honda LCR) είχε μια πολύ καλή παρουσία στην Lusail. Με 5η θέση στο Sprint και 9η στον κυρίως Αγώνα, ήταν επικεφαλής στην προσπάθεια της Honda στο Κατάρ.

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) και Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3) είναι δύο ακόμη αναβάτες της KTM που θέλουν να ολοκληρώσουν τη σεζόν με θετικά αποτελέσματα στους δύο τελευταίους Αγώνες, πριν από την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους με την αυστριακή εταιρεία.

Ο Binder είχε τερματίσει 5ος στο Portimão την περασμένη χρονιά και έχει κάθε λόγο να στοχεύει ψηλά. Ο Viñales, από την πλευρά του, εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από τον τραυματισμό στον ώμο. Θα καταφέρει ο «Top Gun» να βελτιώσει την απόδοσή του πριν από το τέλος της σεζόν;

Καλύτερα αποτελέσματα αναζητά και ο Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), καθώς πλησιάζει η ολοκλήρωση της πλήρους αγωνιστικής του πορείας στο MotoGP, με τον τελευταίο Αγώνα να πραγματοποιείται στην Βαλένθια. Η προσπάθειά του για ένα καλύτερο αποτέλεσμα ξεκινά από την Πορτογαλία.

Ο Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) συνεχίζει την αποθεραπεία του από τον τραυματισμό στο χέρι που υπέστη στο Κατάρ. Στον Αγώνα Sprint εκείνης της Κυριακής είχε εμπλακεί σε σύγκρουση με τον Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), πριν καταφέρει να τερματίσει στη 12η θέση στον κυρίως Αγώνα.

Όσο για τον Pecco, δυστυχώς θα απουσιάσει από το Grand Prix της Πορτογαλίας, με τον Iker Lecuona να παίρνει τη θέση του στην εργοστασιακή Ducati για έκτη φορά μέσα στη φετινή σεζόν.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ YAMAHA

Μετά την απουσία της από το Grand Prix του Κατάρ, λόγω ταξιδιωτικών περιορισμών που αφορούσαν συνολικά την εταιρεία, η Yamaha θα επιστρέψει με τις τέσσερις μοτοσυκλέτες της στο Portimão.

Στην πίστα θα βρεθούν οι Fabio Quartararo και Alex Rins με την Monster Energy Yamaha MotoGP, καθώς και ο Jack Miller της Prima Pramac Yamaha MotoGP, μαζί με τον Augusto Fernandez, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Toprak Razgatlioglu.

Για τους τρεις μόνιμους αναβάτες της Yamaha, απομένουν μόλις δύο Αγώνες με την ομάδα, καθώς η συνεργασία τους με τη συγκεκριμένη εταιρεία στο MotoGP πλησιάζει στο τέλος της. Ο Quartararo, μάλιστα, έχει ιδιαίτερα καλό ιστορικό στο Portimão. Θα καταφέρουν να προσθέσουν πολύτιμους βαθμούς στη συγκομιδή τους στους δύο τελευταίους Αγώνες;

Το ενδιαφέρον στρέφεται αναμφίβολα στη μάχη του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, όμως υπάρχουν πολλά ακόμη να κριθούν στο συναρπαστικότερο άθλημα του κόσμου. Το Grand Prix της Πορτογαλίας υπόσχεται έντονες συγκινήσεις, καθώς το MotoGP ετοιμάζεται να γράψει ακόμη ένα κεφάλαιο στην ιστορία του!