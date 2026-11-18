Γράφει η Θεοδώρα Νταϊλιάνα, Ακτινοδιαγνώστης, Διευθύντρια Ακτινολογικού Τμήματος ΥΓΕΙΑ.

Η 8η Νοεμβρίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα της Ακτινολογίας. Συνήθως ο εορτασμός αφιερώνεται σε κάποιο κλάδο της ειδικότητας. Φέτος όμως έχει σκοπό να τονίσει τον καθοριστικό ρόλο της στην πορεία κάθε ασθενούς.

Η ιστορία της Ακτινολογίας αρχίζει τον Νοέμβριο του 1895 – τότε που ο Γερμανός φυσικός Βίλχελμ Ρέντγκεν παρατηρεί για πρώτη φορά «αυτή τη μυστηριώδη, αόρατη ακτινοβολία» την οποία στη συνέχεια χαρίζει στην ανθρωπότητα- συνειδητά, γιατί πιστεύει ότι της ανήκει, χωρίς να θελήσει ποτέ να κατοχυρώσει τα δικαιώματα της ανακάλυψης του.

Στα χρόνια που θα ακολουθήσουν, η Ακτινολογία θα γνωρίσει μια εντυπωσιακή εξέλιξη. Από τις απλές ακτινογραφίες, την αγγειογραφία και τους υπερήχους, έως την αξονική και τη μαγνητική τομογραφία, κάθε νέα τεχνολογία θα διευρύνει τις δυνατότητες της απεικόνισης, αποτυπώνοντας με ακρίβεια τη δομή του ανθρώπινου σώματος.

Σήμερα, 131 χρόνια μετά, έχουμε φτάσει στην εποχή του Αξονικού Καταμέτρησης Φωτονίων, ενός απίστευτα εξελιγμένου συστήματος με εικόνες εξαιρετικής ανατομικής λεπτομέρειας (το οποίο εγκαταστάθηκε πρόσφατα στο Νοσοκομείο Υγεία).

Στον σύγχρονο κόσμο, οι περισσότερες ιατρικές αποφάσεις στηρίζονται σε αξιόπιστη Ακτινολογική Απεικόνιση – που χωρίς υπερβολή αποτελεί τον πυρήνα της έγκαιρης και τεκμηριωμένης διάγνωσης, της επιλογής και καθοδήγησης της θεραπείας, της στενής και εξατομικευμένης φροντίδας και παρακολούθησης του ασθενούς.

Η Ακτινολογία έχει μάλιστα τόσο ενσωματωθεί στην κουλτούρα μας που συχνά ακούγονται οι φράσεις «η αξονική έδειξε», «η μαγνητική αποκάλυψε» σαν να είναι κάτι δεδομένο και αυτονόητο – ενώ πίσω από τη διαδικασία υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που εργάζονται, έχοντας καλλιεργήσει απίστευτες τεχνικές δεξιότητες και επιστημονικές γνώσεις.

Στην πραγματικότητα πίσω από κάθε εικόνα, εκτός από τον άνθρωπο που αναζητά απαντήσεις, βρίσκονται ο ιατρός ακτινολόγος που καλείται να την ερμηνεύσει, ο τεχνολόγος που συμβάλλει καθοριστικά στην ποιότητα και την ασφάλεια της εξέτασης και μια ολόκληρη ομάδα που εργάζεται με ένα κοινό στόχο: την καλύτερη δυνατή φροντίδα του ασθενούς.

Σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη και οι νέες τεχνολογίες μεταμορφώνουν τη ζωή μας, η ανθρώπινη κρίση βασισμένη στην επιστημονική γνώση, η ενσυναίσθηση και κυρίως η συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων της ομάδας παραμένουν αναντικατάστατες.

Στις 8 Νοεμβρίου, τιμούμε όλους όσους υπηρετούν την Ακτινολογία και αναγνωρίζουμε τη δύναμή της να αλλάζει την πορεία της ιατρικής. Και κυρίως τη ζωή των ανθρώπων.