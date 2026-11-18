Μετά από σπουδαία καριέρα περίπου 20 χρόνων ο Χουάν Μάτα ανακοίνωσε πως αποσύρεται από τα γήπεδα. Ο 38χρονος Ισπανός μέσος έχει αγωνιστεί σε Βαλένθια, Τσέλσι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά και στην εθνική Ισπανίας που κατέκτησε το Μουντιάλ του 2010.

Μετά από μια χρονιά στη Γουέστερν Σίντνεϊ Γουόντερερς, όπου είχε μόλις επτά συμμετοχές στο αρχικό σχήμα, μετακινήθηκε στην ομάδα της Μελβούρνης, Βίκτορι, η οποία ήταν και ο τελευταίος σταθμός στην καριέρα του.

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