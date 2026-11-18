Τελευταίο θύμα ο Πουέρτα. Στο βωμό του κέρδους έκαναν τους ποδοσφαιριστές ρομπότ με απεριόριστους αγώνες σε κάθε περίοδο. Έβαλαν στο καλεντάρι περιττές διοργανώσεις που οδηγούν σε εξουθένωση και τραυματισμούς-σοβαρούς και μη. Αποτέλεσμα οι σύλλογοι που έχουν χρυσοπληρώσει τους παίκτες να μην μπορούν να τους χαρούν και οι φίλαθλοι-ειδικά οι πελάτες που έχουν πληρώσει διαρκείας-να μην έχουν τη δυνατότητα να τους απολαύσουν.

Ο Ολυμπιακός σε μια περίοδο με τεράστιο αριθμό αγώνων, βλέπει έναν από τους καλύτερους παίκτες του να επιστρέφει τραυματίας κακήν κακώς στην Ελλάδα και ν’ αγωνιά για το μέγεθος του τραυματισμού του.

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