Με ανεβασμένη ψυχολογία και ξεκάθαρο στόχο να κάνει ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα πρόκρισης, ο Κολοσσός H Hotels Collection επιστρέφει σήμερα στην έδρα του, στο Κλειστό Γυμναστήριο Καλλιθέας, για να υποδεχθεί την Γκέντσε (18:00), στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου του FIBA Europe Cup.

Η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη βρίσκεται σε εξαιρετικό αγωνιστικό ρυθμό στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις. Προέρχεται από δύο εντυπωσιακές εκτός έδρας νίκες στη Βουλγαρία επί της Ρίλσκι (70-92) και στη Ρουμανία κόντρα στην Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (82-104), σε ένα ματς όπου ξεχώρισαν επιθετικά οι Καμπερίδης (15 π.), Άπσον (14 π.) και Μάντζον (13 π.).

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