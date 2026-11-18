Όταν κάποιος σκέφτεται τον τυπικό αγοραστή μιας Bugatti, το πιθανότερο είναι να φαντάζεται έναν δισεκατομμυριούχο μεγαλύτερης ηλικίας, με μια τεράστια συλλογή εξωτικών αυτοκινήτων και αρκετές δεκαετίες επιχειρηματικής επιτυχίας πίσω του. Η πραγματικότητα, ωστόσο, φαίνεται πως αλλάζει. Η γαλλική εταιρεία προσελκύει ολοένα και νεότερους πελάτες, με τη μέση ηλικία τους να έχει υποχωρήσει από τα 52 στα περίπου 42 χρόνια.

Το στοιχείο αποκάλυψε ο Sascha Doering, νέος διευθύνων σύμβουλος της Bugatti για την αμερικανική ήπειρο, σε συνέντευξή του στο ABC News. Όπως εξήγησε, η μάρκα βλέπει αυξανόμενο ενδιαφέρον από νεότερους αγοραστές, χωρίς όμως να έχει αλλάξει ο βασικός χαρακτήρας του κοινού της. Και αν αναρωτιέστε πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η αφοσίωση ενός πελάτη στην Bugatti, ο Doering αποκάλυψε ότι ένας συλλέκτης στη Βόρεια Αμερική έχει στην κατοχή του ούτε λίγο ούτε πολύ 14 αυτοκίνητα της μάρκας.

Ένας στους τρεις έχει περισσότερες από μία Bugatti

Η περίπτωση του συλλέκτη με τις 14 Bugatti μπορεί να ακούγεται ακραία, ακόμη και για τα δεδομένα της συγκεκριμένης κατηγορίας, όμως δεν είναι η μοναδική. Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε ο Doering, περίπου το 35% των ιδιοκτητών της εταιρείας διαθέτει τουλάχιστον δύο αυτοκίνητά της.Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το ποσοστό των επαναλαμβανόμενων πελατών της νέας Tourbillon. Σχεδόν επτά στους δέκα αγοραστές του νέου hypercar ήταν ήδη κάτοχοι κάποιου μοντέλου Bugatti. Α

Κανείς δεν ζήτησε από την Bugatti ένα ηλεκτρικό hypercar

Όταν ο Doering ρωτήθηκε εάν κάποιος έχει απευθυνθεί στην εταιρεία ζητώντας ένα αμιγώς ηλεκτρικό hypercar, η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη: «Όχι». Η δήλωση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η Bugatti βρίσκεται πλέον σε συνεργασία με τη Rimac, μια εταιρεία που έχει συνδέσει το όνομά της με την ηλεκτρική τεχνολογία υψηλών επιδόσεων. Παρ’ όλα αυτά, η νέα Tourbillon ακολουθεί διαφορετικό δρόμο, συνδυάζοντας έναν ατμοσφαιρικό V16 κινητήρα 8,3 λίτρων με τρεις ηλεκτροκινητήρες, αποδίδοντας συνολικά 1.800 ίππους.

Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η Bugatti αποκλείει για πάντα ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο. Δείχνει, όμως, ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοιο αίτημα από τους πελάτες με τους οποίους συνομιλεί ο επικεφαλής της εταιρείας στην αμερικανική αγορά.

Η Βόρεια Αμερική είναι πλέον η σημαντικότερη αγορά της

Η εταιρεία συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια παρουσίας στις ΗΠΑ, καθώς το 2006 ξεκίνησαν οι πρώτες παραδόσεις της Veyron στην αμερικανική αγορά. Σήμερα, σύμφωνα με τον Doering, η Βόρεια Αμερική αντιπροσωπεύει περίπου το 35%-45% των παγκόσμιων πωλήσεων της μάρκας, όταν κατά την είσοδό της στην αγορά το αντίστοιχο ποσοστό βρισκόταν στο 20%-25%. Μάλιστα, το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ρεκόρ, με περίπου 60 παραδόσεις αυτοκινήτων στην περιοχή.

Οι υπερπολυτελείς μάρκες προσελκύουν νεότερους αγοραστές

Η αλλαγή στη μέση ηλικία των πελατών δεν αφορά μόνο την Bugatti. Η Rolls-Royce έχει επίσης αναφέρει ότι η μέση ηλικία των πελατών της έχει υποχωρήσει περίπου στα 40 χρόνια, ενώ η Bentley δηλώνει ότι βλέπει αντίστοιχη τάση, με τη νέα γενιά Continental GT και τις πιο σπορ επιλογές εξατομίκευσης να προσελκύουν νεότερο κοινό.