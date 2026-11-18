Η ΕΠΟ απέστειλε επίσημη επιστολή υποστήριξης της υποψηφιότητας του προέδρου της γαλλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Φιλίπ Ντιαλό, για την προεδρία της FIFA στις εκλογές του Μαρτίου 2027.

Υπενθυμίζεται ότι η υποψηφιότητα του Ντιαλό έχει τη στήριξη της UEFA, καθώς οι εθνικές ομοσπονδίες που εκπροσωπούνται στην εκτελεστική επιτροπή της UEFA και στο συμβούλιο της FIFA εξέφρασαν ομόφωνα την υποστήριξή τους προς το πρόσωπό του, όπως ανακοίνωσε ήδη η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία.

Υποψήφιοι για να διεκδικήσουν την προεδρία από τον Τζιάνι Ινφαντίνο είναι ακόμα ο Ιάπωνας Κάζο Τασίμα.

Ο πρώην Ελβετός παίκτης Ραμόν Βέγκα και ο Καμερουνέζος ακαδημαϊκός Ζαν Κρεπέν Σοτέρ Νιάμις έχουν επίσης δηλώσει την πρόθεσή τους να είναι υποψήφιοι.