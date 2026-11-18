Μια βραδιά που δεν θα ξεχάσει ποτέ έζησε ο Κουέντιν Γκράιμς στο Crypto.com Arena. Με 47 πόντους, ρεκόρ καριέρας, και 10 τρίποντα, επίσης προσωπικό ρεκόρ, οδήγησε τους Λέικερς σε μια νίκη που έμοιαζε χαμένη.

Οι Χόρνετς προηγήθηκαν με 18 πόντους, η ομάδα του Ρέντικ κυνηγούσε ακόμα διαφορά 13 πόντων στην τελευταία περίοδο, και στο τέλος πήρε το ματς με 118-114 στην παράταση. Έφτασε έτσι τις εννέα συνεχόμενες νίκες.

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