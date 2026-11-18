Με καταιγιστικούς ρυθμούς προχωρούν οι έρευνες της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος αναφορικά με το πολύκροτο σκάνδαλο που εμπλέκει την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο». Τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας αποκαλύπτουν τον τεράστιο όγκο της περιουσίας των εμπλεκομένων, αλλά και το δαιδαλώδες δίκτυο που φέρεται να είχε στηθεί επί σειρά ετών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα αποκαλύψεις, η αξία των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων (καταθέσεις, μετρητά και επενδυτικά προϊόντα) ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Στο «μικροσκόπιο» των ελεγκτικών μηχανισμών έχουν μπει 90 ακίνητα σε όλη τη χώρα, ενώ ο κύκλος των υπόπτων είναι τεράστιος: Ερευνώνται τουλάχιστον 210 φυσικά πρόσωπα και περίπου 340 εταιρικά σχήματα που σχετίζονται με την υπόθεση.

Το μέγεθος του σκανδάλου δεν περιορίζεται εντός των ελληνικών συνόρων. Μέσω στενής συνεργασίας με ξένες αρμόδιες υπηρεσίες, εντοπίστηκαν αχαρτογράφητα, μέχρι πρότινος, χρηματικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς του εξωτερικού. Αυτό αποδεικνύει ότι το οικονομικό αποτύπωμα της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης συνεχίζει να διευρύνεται, ακόμα και μετά τις συλλήψεις των βασικών κατηγορουμένων.

Η υπόθεση, πέρα από το ποινικό της σκέλος, εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ολιγωρία των κρατικών ελεγκτικών μηχανισμών. Παραμένει απορίας άξιο πώς ένα τόσο εκτεταμένο δίκτυο προσώπων, εταιρειών και ύποπτων οικονομικών συναλλαγών δρούσε ανενόχλητο για τόσα χρόνια, συγκεντρώνοντας αμύθητο πλούτο χωρίς να χτυπήσει κανένα «καμπανάκι» στις αρμόδιες Αρχές.

Αυτή την περίοδο, ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα, ετοιμάζεται να ολοκληρώσει τη σύνταξη του αναλυτικού πορίσματος, αξιολογώντας τον τεράστιο όγκο των στοιχείων. Το πολυσέλιδο έγγραφο θα σταλεί άμεσα στον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να στοιχειοθετηθούν οι ποινικές ευθύνες για την προέλευση και τη διακίνηση του μαύρου χρήματος. Η έρευνα της Αρχής παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τη ρητή εντολή ότι οποιοδήποτε νέο εύρημα προκύπτει θα διαβιβάζεται απευθείας στην Εισαγγελία.