Έτοιμοι να φορέσουν τα χακί ήταν αρκετοί νεαροί από το Ηράκλειο της Κρήτης, όταν ένα email, μόλις δύο ημέρες πριν από την προγραμματισμένη κατάταξή τους, ανέτρεψε τα σχέδιά τους. Ο λόγος; Το στρατόπεδο στον Αυλώνα, όπου επρόκειτο να παρουσιαστούν, είναι γεμάτο και δεν μπορεί να υποδεχθεί άλλους νεοσύλλεκτους.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, οι στρατεύσιμοι ενημερώθηκαν ότι αντί να παρουσιαστούν τον Νοέμβριο, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, θα καταταγούν τελικά τον Ιανουάριο του 2027, με την Α΄ ΕΣΣΟ του νέου έτους.

Η εξέλιξη έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια, καθώς δεν πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά για αρκετούς νέους που είχαν οργανώσει την επαγγελματική και προσωπική τους ζωή με βάση την αρχική ημερομηνία κατάταξης.

Κινδυνεύουν να χάσουν την τουριστική σεζόν

Στην περίπτωση της Κρήτης, η αιφνιδιαστική αλλαγή έχει και σημαντικές οικονομικές προεκτάσεις.

Πολλοί νέοι επιλέγουν να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά τους χειμερινούς μήνες, προκειμένου να είναι διαθέσιμοι για εργασία στον τουριστικό κλάδο.

Με τη μετάθεση της κατάταξής τους, όσοι δικαιούνται μειωμένη θητεία λόγω πολυτεκνίας ενδέχεται να απολυθούν τον Αύγουστο, ενώ για άλλους η ολοκλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων μεταφέρεται στον Νοέμβριο του 2027.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι αρκετοί κινδυνεύουν να χάσουν μεγάλο μέρος ή ακόμη και ολόκληρη την επόμενη τουριστική περίοδο.

Πώς γέμισαν τα στρατόπεδα

Το πρόβλημα, πάντως, δεν περιορίζεται στην Κρήτη. Ήδη από τον Οκτώβριο είχαν καταγραφεί εκατοντάδες περιπτώσεις στρατευσίμων ανά την επικράτεια, οι οποίοι, ενώ είχαν λάβει φύλλο κατάταξης για τον Νοέμβριο, ενημερώθηκαν ότι θα παρουσιαστούν τελικά το 2027.

Όπως είχε μεταδώσει το Ράδιο Θεσσαλονίκη, μεταξύ αυτών βρίσκονταν πολλοί νέοι που είχαν διακόψει την αναβολή στράτευσής τους τον Ιούλιο, προγραμματίζοντας τις σπουδές ή την εργασία τους με βάση την κατάταξή τους τον Νοέμβριο.

Στον αυξημένο αριθμό στρατευσίμων φαίνεται ότι συνέβαλαν τρεις βασικές αλλαγές στη στρατιωτική θητεία:

Η συγκέντρωση της αρχικής εκπαίδευσης των νεοσυλλέκτων στα Κέντρα Κατάταξης του Στρατού Ξηράς.

Η μείωση των σειρών κατάταξης σε τέσσερις ετησίως.

Η δυνατότητα εννεάμηνης θητείας για τους πρότακτους, δηλαδή όσους επιλέγουν να καταταγούν από την ηλικία των 18 ετών, πριν λάβουν σημείωμα κατάταξης.

Ο συνδυασμός των αλλαγών είχε ως αποτέλεσμα ο αριθμός των προς κατάταξη νεοσυλλέκτων να ξεπεράσει τις αρχικές προβλέψεις, δημιουργώντας προβλήματα στη χωρητικότητα των Κέντρων Εκπαίδευσης, στον εξοπλισμό και στη διοικητική μέριμνα.

Τι ανέφεραν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας είχαν αποδώσει την αναστάτωση στη μεγάλη ανταπόκριση των νέων στα μέτρα για τον περιορισμό των αναβολών και την κατάταξη πρότακτων.

«Τα μέτρα που ελήφθησαν και αφορούν τον περιορισμό των αναβολών και την κατάταξη πρότακτων από την ηλικία των 18 ετών είχαν σημαντική επιτυχία. Ως αποτέλεσμα, δημιουργήθηκε το ενδεχόμενο ένας μικρός αριθμός από τους προς κατάταξη τον Νοέμβριο να υπερβαίνει την υπάρχουσα δυναμικότητα των Κέντρων Εκπαίδευσης», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Οι ίδιες πηγές διαβεβαίωναν ότι είχε ληφθεί μέριμνα ώστε η συντριπτική πλειονότητα όσων είχαν υποβάλει αίτημα διακοπής της αναβολής τους να καταταγούν κανονικά.

Έκτακτα μέτρα για τον συνωστισμό των νεοσυλλέκτων

Μεταξύ των λύσεων που είχαν εξεταστεί ήταν η λειτουργία πρόσθετων Κέντρων Εκπαίδευσης και η επίσπευση της πρώτης ΕΣΣΟ του 2027 κατά έναν μήνα, ώστε η κατάταξη να πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο αντί του Φεβρουαρίου.

Παράλληλα, η Στρατολογία είχε δώσει τη δυνατότητα σε στρατεύσιμους που διέκοψαν την αναβολή τους από τις 20 έως τις 31 Ιουλίου να υποβάλουν εκ νέου αίτημα για κατάταξη με τη σειρά του Νοεμβρίου.

Ωστόσο, όπως δείχνει το περιστατικό στο Ηράκλειο, ακόμη και δύο ημέρες πριν από την προγραμματισμένη παρουσίασή τους, ορισμένοι στρατεύσιμοι εξακολουθούν να καλούνται να αλλάξουν τον προγραμματισμό τους.