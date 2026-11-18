Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Αυτιάς, ως μέλος της Επιτροπής Οικονομικών, ζητά από τους Επιτρόπους Οικονομικών κ.κ. Valdis Dombrovskis και Piotr Serafin την παροχή ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για την αναβάθμιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Πληροφοριών Κοινωνικής Ασφάλισης (EESSI), ώστε μέσω του Ευρωπαϊκού Ασφαλιστικού Διαβατηρίου (ESSPASS), να μην χάνονται ένσημα από τον ασφαλιστικό χρόνο των εργαζομένων, όταν επαναπατρίζονται. Ήδη παρατηρείται ότι πολίτες που έχουν εργασθεί σε χώρες της ΕΕ και επιστρέφουν στη χώρα καταγωγής τους, αναζητούν τα ένσημά τους για τη λήψη σύνταξης και αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον εντοπισμό του ασφαλιστικού τους χρόνου στην αλλοδαπή.

Όπως επισημαίνει ο κ. Αυτιάς, το σημερινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Πληροφοριών Κοινωνικής Ασφάλισης (EESSI), δεν μπορεί να ανταπεξέλθει πλήρως στα νέα εργασιακά δεδομένα. Η ολοκλήρωση και η εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Ασφαλιστικού Διαβατηρίου θα λύσει πολλά από τα σημερινά προβλήματα. Οι βασικές δυσκολίες εντοπίζονται στα ακόλουθα ζητήματα:

Πρόωρο κλείσιμο υποθέσεων που οδηγεί στην αδυναμία παραλαβής εγγράφων που αποστέλλονται από αντισυμβαλλόμενες χώρες. Προσωρινή μη διαθεσιμότητα του EESSI («Downtimes»). Αποστολή απαντητικών εγγράφων σε νέα υπόθεση χωρίς συσχέτιση με την αρχική. Ελλιπής συμπλήρωση των πεδίων στα SEDs. Διαχείριση μεγάλου όγκου υποθέσεων οδηγών διεθνών μεταφορών στον τομέα της εφαρμοστέας νομοθεσίας.

Η πλήρης ερώτηση είναι η εξής:

Το σημερινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Πληροφοριών Κοινωνικής Ασφάλισης (EESSI), δε μπορεί να ανταπεξέλθει πλήρως στα νέα εργασιακά δεδομένα. Παρατηρείται ότι πολίτες που έχουν εργασθεί σε χώρες της ΕΕ και επιστρέφουν στη χώρα καταγωγή τους, αναζητούν τα ένσημά τους για τη λήψη σύνταξης και αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον εντοπισμό του ασφαλιστικού τους χρόνου στο εξωτερικό. Δυσκολίες διαπιστώνονται στην καταγραφή και στην αναγνώριση των ασφαλιστικών περιόδων τους στις χώρες όπου εργάσθηκαν, με αποτέλεσμα να μη μπορούν να λάβουν εγκαίρως τη σύνταξη που αντιστοιχεί στα χρόνια εργασίας τους στο εξωτερικό. Το υπάρχον σύστημα χρειάζεται άμεσο εκσυγχρονισμό, άμεσες βελτιώσεις, καθώς η μη έγκαιρη αναγνώριση του συνόλου του ασφαλιστικού χρόνου επηρεάζει το ύψος της σύνταξης, ενώ παρατηρούνται δυσκολίες στα εξής ζητήματα: Πρόωρο κλείσιμο υποθέσεων που οδηγεί στην αδυναμία παραλαβής εγγράφων που αποστέλλονται από αντισυμβαλλόμενες χώρες. Μη διαθεσιμότητα του EESSI («Downtimes»). Αποστολή απαντητικών εγγράφων σε νέα υπόθεση χωρίς συσχέτιση με την αρχική. Ελλιπής συμπλήρωση των πεδίων στα SEDs. Διαχείριση μεγάλου όγκου υποθέσεων οδηγών διεθνών μεταφορών στον τομέα της εφαρμοστέας νομοθεσίας (LA_BUC_02).

Με βάση αυτά τα δεδομένα ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: