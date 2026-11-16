Συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου είχε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με επτά Δημάρχους για τις Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης.

Αν και η συνάντηση είχε αρχικά προγραμματιστεί με τη συμμετοχή έξι Δημάρχων που είχαν αποστείλει κοινή επιστολή στον Πρωθυπουργό, τελικά στο Μέγαρο Μαξίμου προσήλθαν επτά καθώς στη σύσκεψη συμμετείχε και ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης, Στράτος Σαραούδας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ξεκαθαρίστηκε ότι η κυβέρνηση υπαναχωρεί από το αρχικό σενάριο και δεν θα επιτραπεί η μεταφορά συντελεστή δόμησης από έναν Δήμο σε άλλον. Η απόφαση αυτή έρχεται να καθησυχάσει τις ανησυχίες που είχαν εκφραστεί το προηγούμενο διάστημα για ενδεχόμενη πολεοδομική επιβάρυνση συγκεκριμένων περιοχών.

Η δέσμευση του Πρωθυπουργού και ο ρόλος των Δημάρχων

Βάσει του κειμένου της μελέτης που έχει ήδη τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε πως η τελική απόφαση ανήκει αποκλειστικά στους ίδιους τους Δημάρχους.

Συγκεκριμένα, οι Δημοτικές Αρχές θα έχουν την ευχέρεια να επιλέξουν αν θα αξιοποιήσουν το εν λόγω μέτρο ή αν θα προχωρήσουν σε δραστικές τροποποιήσεις, με τη διαβεβαίωση ότι η βούληση των τοπικών κοινωνιών θα γίνει απολύτως σεβαστή.

Διαφορετικές προσεγγίσεις από τους Δημάρχους

Κατά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου έλαβαν τον λόγο και οι επτά παριστάμενοι Δήμαρχοι, καταθέτοντας τις απόψεις τους για την εφαρμογή του μέτρου. Συγκεκριμένα, στη συνάντηση βρέθηκαν οι Δήμαρχοι:

– Φιλοθέης – Ψυχικού: Χαράλαμπος Μπονάτσος

– Λυκόβρυσης – Πεύκης: Μάριος – Γεώργιος Ψυχάλης

– Νέας Ιωνίας: Παναγιώτης Μανούρης

– Χαλανδρίου: Σίμος Ρούσσος

– Παπάγου – Χολαργού: Ηλίας Αποστολόπουλος

– Μεταμόρφωσης: Στράτος Σαραούδας

– Κηφισιάς: Βασίλης Ξυπολυτάς.

Από τις τοποθετήσεις τους αναδείχθηκε ένα ευρύ φάσμα προσεγγίσεων, καθώς άλλοι Δήμαρχοι τάχθηκαν κατά της οποιασδήποτε χρήσης του εργαλείου, άλλοι δήλωσαν πρόθυμοι να το αξιοποιήσουν στο ακέραιο και ορισμένοι ζήτησαν την εισαγωγή σημαντικών αλλαγών πριν από την εφαρμογή του.

Τα 584.400 επιπλέον τετραγωνικά που προκαλούν αντιδράσεις

Στο επίκεντρο βρέθηκαν η υπό διαβούλευση μελέτη του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τη δημιουργία Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (ΖΥΣ).

Μόνο στον Βόρειο Τομέα της Αθήνας προβλέπονται 25 ζώνες σε 11 δημοτικές ενότητες, με δυνατότητα πρόσθετης δόμησης που υπολογίζεται σε περίπου 584.400 τετραγωνικά μέτρα. Η εφαρμογή της μελέτης εκτιμάται ότι θα μπορούσε να συνδεθεί με αύξηση του πληθυσμού κατά περίπου 9.500 κατοίκους.

Ιδιαίτερα μεγάλη είναι η δυνητική επιβάρυνση στο Χαλάνδρι, όπου η μελέτη υπολογίζει περίπου 217.300 επιπλέον τετραγωνικά μέτρα, καθώς και στη Μεταμόρφωση, με περίπου 148.700 τετραγωνικά μέτρα.

Οι αριθμοί αυτοί βρίσκονται στον πυρήνα των αντιδράσεων των Δημοτικών Αρχών, οι οποίες υποστηρίζουν ότι αρκετές από τις περιοχές τους έχουν ήδη φτάσει στα όριά τους ως προς την οικοδομική και πληθυσμιακή επιβάρυνση.

Η κυβερνητική γραμμή αποκλιμάκωσης

Ήδη από τις προηγούμενες ημέρες, κυβερνητικά στελέχη επιχείρησαν να ρίξουν τους τόνους:

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης , μιλώντας στο Συνέδριο της «Κλιματικής Εβδομάδας Κηφισιάς 2026» , τόνισε ότι το κείμενο τέθηκε σε διαβούλευση απλώς ως βάση συζήτησης και ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να υπάρξει μεταφορά συντελεστή δόμησης από Δήμο σε Δήμο, παρά μόνο εντός των ορίων κάθε Δήμου.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης διαβεβαίωσε ότι καμία παρέμβαση δεν θα προχωρήσει χωρίς συνεννόηση με την Αυτοδιοίκηση και απόλυτο σεβασμό στη φυσιογνωμία κάθε περιοχής.

Ένα πολεοδομικό εργαλείο με ιστορία δεκαετιών

Όπως επισημαίνεται από αρμόδιες πηγές, η μεταφορά συντελεστή δόμησης αποτελεί έναν θεσμό που απασχολεί τον πολεοδομικό σχεδιασμό της χώρας ήδη από τη δεκαετία του 1970, ενώ στην παρούσα μορφή του διαθέτει και την έγκριση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Θεωρείται ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο, καθώς διευκολύνει τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων και διασφαλίζει τα δικαιώματα των ιδιοκτητών διατηρητέων κτηρίων.