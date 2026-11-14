Tην ταινία, «Μάθε παιδί μου γράμματα», του Θόδωρου Μαραγκού, προτείνει για την εβδομάδα αυτή ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, με την καθιερωμένη ανάρτησή του στο facebook.

Η συγκεκριμένη ταινία, στην οποία πρωταγωνιστούν ο Βασίλης Διαμαντόπουλος, ο Νίκος Καλογερόπουλος και ο Κώστας Τσάκωνας, «έχει διάβασμα, πολύ διάβασμα, αλλά από ό,τι φαίνεται, το διάβασμα δεν είναι αρκετό», σημειώνει ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ..

Ολόκληρη η ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού

«Η ταινία της εβδομάδας έχει διάβασμα, πολύ διάβασμα, αλλά από ό,τι φαίνεται το διάβασμα δεν είναι αρκετό…

Η υπόθεση Τσαβδαρίδη έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά σκανδάλων που το ένα μετά το άλλο προσβάλλουν την αξιοπρέπεια και τη νοημοσύνη των πολιτών και αποδεικνύουν τον αμοραλισμό αυτής της κυβέρνησης.

Ακόμη και το τελευταίο επιχείρημα για την υπεράσπιση του θεσμού των πανελλαδικών εξετάσεων, το αδιάβλητο, κατάφεραν να το καταρρίψουν.

Μια με τους στημένους αγώνες στο μπάσκετ, την άλλη με τα ψεύτικα μόρια στο χάντμπολ.

Η αριστεία τους είναι τελικά στην απάτη και τη διαφθορά.

Και το μήνυμα για τους νέους ανθρώπους είναι ότι η προσπάθεια δεν αρκεί για να πετύχεις, το κρίσιμο είναι τα κονέ, οι διασυνδέσεις, η οικονομική δύναμη.