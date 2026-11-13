Σφοδρή επίθεση στην πρόεδρο της «Πλεύσης Ελευθερίας», Ζωή Κωνσταντοπούλου, εξαπέλυσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ζητώντας της να απολογηθεί δημοσίως στους διασώστες του ΕΚΑΒ που επιχείρησαν χθες το μεσημέρι, Πέμπτη 12 Νοεμβρίου),στα γραφεία της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, στην οδό Πατησίων 37.

Με μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανακοίνωση, ο κ. Γιαννάκος κάνει λόγο για «οργή και αγανάκτηση» από τη συμπεριφορά της κ. Κωνσταντοπούλου απέναντι στο πλήρωμα του ασθενοφόρου, τονίζοντας ότι «οι διασώστες δεν είναι κομπάρσοι σε πολιτικές αντιπαραθέσεις, ούτε οι ασθενείς προσφέρονται για πολιτικά παιχνίδια».

Η παρέμβαση του Μιχάλη Γιαννάκου: «Επιτέλους, λίγος σεβασμός»

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ επισημαίνει ότι χθες το μεσημέρι το ΕΚΑΒ κλήθηκε στην Πατησίων 37 για να παραλάβει ασθενή, με τους διασώστες να τηρούν απαρέγκλιτα το πρωτόκολλο και να τη διακομίζουν στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς». Όπως αναφέρει, κατά μαρτυρία των εργαζομένων, την ώρα που εκτελούσαν το καθήκον τους δέχθηκαν ειρωνικά και απαξιωτικά σχόλια από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία έκανε λόγο για «show» και «εργαλειοποίηση του περιστατικού».

«Από πότε η παροχή επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας αποτελεί εργαλειοποίηση; Οι διασώστες του ΕΚΑΒ δεν επιλέγουν ποιον θα βοηθήσουν. Όταν καλούνται σε ένα περιστατικό, πηγαίνουν για να προσφέρουν βοήθεια, με ασθενοφόρα που πολλές φορές παρουσιάζουν προβλήματα, με ελλείψεις προσωπικού, με εξαντλητικές βάρδιες και με τεράστιο όγκο περιστατικών», τονίζει ο κ. Γιαννάκος.

Προσθέτει δε ότι οι πολιτικοί εκλέγονται για να προστατεύουν τα εργασιακά δικαιώματα και, όταν είναι οι ίδιοι εργοδότες, οφείλουν να τηρούν την εργατική νομοθεσία και να δέχονται τον έλεγχο της Επιθεώρησης Εργασίας. «Οι διασώστες δεν είναι ούτε πολιτικοί αντίπαλοι κανενός ούτε σάκοι του μποξ για να εκτονώνεται οποιοσδήποτε. Η κα Κωνσταντοπούλου οφείλει να ζητήσει συγγνώμη από τους διασώστες. Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από κόμματα, πρόσωπα και πολιτικές σκοπιμότητες», καταλήγει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Ολόκληρη η παρέμβαση του Μιχάλη Γιαννάκου αναφέρει:

«ΟΡΓΗ ΚΑΙ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΛΕΙ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΑΣ ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ. ΟΙ ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΜΠΑΡΣΟΙ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ, ΟΥΤΕ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ.

ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ Η Κα ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ξέρετε οι πολιτικοί εκλέγονται από τον Ελληνικό λαό για να προστατεύουν τα εργασιακά του δικαιώματα.

Να απαιτούν ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών που ελέγχουν τους εργοδότες εάν τηρούν την εργατική νομοθεσία. Ένας τέτοιους ελεγκτικός μηχανισμός είναι η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Οι πολιτικοί όταν είναι εργοδότες οφείλουν να τηρούν την εργατική νομοθεσία και να δέχονται το έλεγχο.

Χθες μεσημέρι κλήθηκε το ΕΚΑΒ να παραλάβει ασθενή από τη Πατησίων 37 που εδρεύει η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρηση Εργασίας. Και απαρέγκλιτα όταν έφθασαν στην Ασθενή τήρησαν το πρωτόκολλο και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ.

Εάν δεν τηρούσαν το πρωτόκολλο και συνέβαινε κάτι κακό στην Ασθενή θα τους εγκαλούσαμε γιατί δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ καταγγέλλουν ότι την ώρα που εκτελούσαν το καθήκον τους, δέχθηκαν ειρωνικά και απαξιωτικά σχόλια από την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η κυρία Κωνσταντοπούλου κατά μαρτυρία των διασωστών έκανε λόγο για «show» και «εργαλειοποίηση του περιστατικού».

Αλήθεια, ποιο ήταν το show;

Η άφιξη του ασθενοφόρου; Η προσπάθεια των διασωστών να προσφέρουν βοήθεια σε έναν άνθρωπο που τη χρειαζόταν; Ή μήπως η μεταφορά της ασθενούς στο νοσοκομείο με τον ενδεδειγμένο τρόπο;

Από πότε η παροχή επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας αποτελεί εργαλειοποίηση;

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ δεν επιλέγουν ποιον θα βοηθήσουν. Όταν καλούνται σε ένα περιστατικό, πηγαίνουν για να προσφέρουν βοήθεια. Αυτό γνωρίζουν να κάνουν. Αυτό κάνουν καθημερινά.

Με ασθενοφόρα που πολλές φορές παρουσιάζουν προβλήματα, με ελλείψεις προσωπικού, με εξαντλητικές βάρδιες και με τεράστιο όγκο περιστατικών.

Και αντί να αναγνωρίζεται η προσφορά τους, να βρίσκονται αντιμέτωποι και με τέτοιες συμπεριφορές;

ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ.

Δεν μπορεί κάθε πολιτική αντιπαράθεση να μεταφέρεται στην πλάτη των εργαζομένων.

Δεν μπορεί ένας διασώστης να καλείται να απολογηθεί επειδή πήγε να κάνει τη δουλειά του.

Και κυρίως δεν μπορεί, την ώρα που ένας άνθρωπος χρειάζεται ιατρική βοήθεια, να δημιουργείται κλίμα έντασης γύρω από την αντιμετώπισή του.

Και μάλιστα από ένα μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου θα περιμέναμε μεγαλύτερο σεβασμό στους εργαζομένους που υπηρετούν τη δημόσια υγεία.

Δεν μας ενδιαφέρουν οι προσωπικές ή πολιτικές αντιπαραθέσεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου με οποιονδήποτε.

Μας ενδιαφέρει όμως και μας αφορά άμεσα όταν στο επίκεντρο αυτών των αντιπαραθέσεων βρίσκονται συνάδελφοί μας που εκτελούν υπηρεσία.

Οι διασώστες δεν είναι ούτε πολιτικοί αντίπαλοι κανενός ούτε σάκοι του μποξ για να εκτονώνεται οποιοσδήποτε.

Ας αναλογιστούν επιτέλους όλοι ότι πίσω από κάθε ασθενοφόρο υπάρχουν εργαζόμενοι που αγωνίζονται καθημερινά για την ανθρώπινη ζωή.

Καταδικάζουμε τέτοιες συμπεριφορές και στεκόμαστε στο πλευρό των διασωστών

Η κα Κωσταντοπούλου οφείλει

να ζητήσει συγγνώμη από τους διασώστες.

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, ΛΙΓΟΣ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΙΝΟΥΝ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΖΩΕΣ.

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΚΟΜΜΑΤΑ, ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΕΣ.

Γιαννάκος».

Τι είχε προηγηθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας

Η παρέμβαση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ έρχεται σε συνέχεια των όσων εκτυλίχθηκαν χθες στην Πατησίων 37, κατά την εξέταση της καταγγελίας που είχε υποβάλει τον Φεβρουάριο του 2026 η πρώην εργαζόμενη της Ζωής Κωνσταντοπούλου, κ. Καρακίτσου, για φερόμενες παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας. Μετά από έντονη φραστική αντιπαράθεση, η Προϊσταμένη Επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο και νευρικό κλονισμό, με αποτέλεσμα να διακομιστεί με το ΕΚΑΒ στο «Γεννηματάς», απ’ όπου αποχώρησε μετά τις ιατρικές εξετάσεις καθώς δεν κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία της.

Για το περιστατικό είχε προηγηθεί επίσημη καταγγελία και από το Σωματείο Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ εναντίον της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας για τη φράση «κάνετε show για εργαλειοποίηση του περιστατικού», καθώς και εκτενής ανάρτηση του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος χαρακτήρισε «τραγική» την υπόθεση. Ο κ. Γεωργιάδης παρέθεσε το χρονικό των διαδοχικών αναβολών της ακρόασης από τον Φεβρουάριο έως σήμερα, σημειώνοντας ότι η κ. Κωνσταντοπούλου υπέβαλε μήνυση κατά της Προϊσταμένης Επιθεωρήτριας (όπως είχε πράξει και με τον προηγούμενο επιθεωρητή, κ. Χαρμαντά) κατηγορώντας την για χρηματισμό και συμμετοχή σε «εγκληματική συμμορία», γεγονός που οδήγησε στη λιποθυμία της και στη νέα ματαίωση της διαδικασίας.

Συγκεκριμένα η ανάρτηση του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη ανέφέρει:

«Πριν λίγο ενημερώθηκα ότι το ΕΚΑΒ παρέλαβε και μετέφερε μετά από λιποθυμικό επεισόδιο σε Νοσοκομείο των Αθηνών την προϊσταμένη επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής της Επιθεώρησης Εργασίας. Η κυρία προϊσταμένη επιθεωρήτρια λιποθύμησε μετά από έντονο φραστικό επεισόδιο με την Πρόεδρο της «Πλεύσης Ελευθερίας» @ZoeKonstant κατά την εξέταση της καταγγελίας της εργαζομένης της κ. Καρακίτσου για διάφορες παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας από την κυρία Πρόεδρο. Η υπόθεση αυτή, που σε πολλούς κακώς προκαλεί τον γέλωτα, είναι πλέον τραγική. ´Έψαξα λίγο το ιστορικό όλης αυτής της υπόθεσης και έχει ξεπεράσει κάθε όριο και κάθε φαντασία. Οι αρχικές καταγγελίες της εργαζομένης έγιναν στις 12/2/26 και 13/2/26. Η πρώτη συζήτηση προσδιορίστηκε για τις 24/2/26 και με αίτημα της κυρίας Προέδρου αναβλήθηκε για τις 23/4. Τότε υποβλήθηκε από την κυρία Πρόεδρο αίτηση εξαίρεσης του κ. Χαρμαντά του επιθεωρητού που θα εξέταζε την καταγγελία. Το αίτημα απερρίφθη και μετά υπέβαλε μήνυση στον επιθεωρητή οπότε ματαιώθηκε η εξέταση και αυτός πήγε στο τμήμα. Η Ανεξάρτητη Αρχή άλλαξε τον επιθεωρητή και η νέα ακρόαση ορίστηκε για τις 17/6/26. Τότε η κυρία Πρόεδρος κατέθεσε αίτηση εξαίρεσης της επιθεωρήτριας- προϊσταμένης και η ακρόαση εκ νέου ματαιώθηκε. Απορρίφθηκαν οι αιτήσεις εξαίρεσης και ορίσθηκε νέα ημερομηνία ακρόασης για τις 2/9/26. Στις 2/9 ήρθε η κυρία Πρόεδρος και κατήγγειλε το μη νόμιμο της διαδικασίας, υποβάλλοντας νέο αίτημα αναβολής. Η ακρόαση προσδιορίστηκε εκ νέου για τις 8/10 για να απαντήσει η υπηρεσία επί των όσων καταγγέλθηκαν. Στις 8/10 ζήτησε η κυρία Πρόεδρος νέα αναβολή και η ακρόαση προσδιορίστηκε για σήμερα 12/11. Σημειώστε ότι σήμερα της κατέθεσε και μήνυση όπως και στον προηγούμενο. Μετά τον νευρικό κλονισμό που υπέστη η προϊσταμένη επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής μετά τις καταγγελίες της κυρίας Πρόεδρου, ότι έχει πάρει χρήματα από μένα και ότι είναι μέλος της εγκληματικής μας συμμορίας με τον @pavlmarin και άλλους η ακρόαση προφανώς εκ νέου ματαιώθηκε. Από ότι μαθαίνω πλέον κανένας επιθεωρητής δεν θέλει να αναλάβει την υπόθεση αυτή φοβούμενοι άπαντες ή ότι θα καταλήξουν στο τμήμα ή στο νοσοκομείο με βλάβη στην υγεία τους. Όσο όλα αυτά τα απίστευτα συμβαίνουν, μία εργαζόμενη που ζητάει να της καταβληθούν τα δεδουλευμένα της και να εφαρμοστεί ο νόμος παραμένει απροστάτευτη από ένα Κράτος που τελικά καταφέρνει η κυρία Πρόεδρος με το bullying και τους εκφοβισμούς της να το εμποδίζει από το να εφαρμόζεται η εργατική νομοθεσία που υπάρχει ακριβώς για να προστατεύει εργαζόμενους από εργοδότες σαν και αυτήν. Ελπίζω οι εισαγγελικές Αρχές να παρέμβουν και να εφαρμοστεί επιτέλους ο νόμος. Εκφράζω την συμπαράστασή και τα περαστικά μου στην άτυχη προϊσταμένη επιθεωρήτρια της επιθεώρησης εργασίας που σήμερα έλαβε και αυτή μία μικρή πείρα του που μπορεί ψυχικά και σωματικά να σε οδηγήσει η συνάντησή σου με αυτή την απαράδεκτη κυρία».