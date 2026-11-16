Σε εξέλιξη βρίσκεται στο Μέγαρο Μαξίμου η κρίσιμη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τις Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης, μετά το κύμα αντιδράσεων που προκάλεσε ο σχεδιασμός του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε δήμους των βορείων προαστίων.

Αν και η συνάντηση είχε αρχικά προγραμματιστεί με τη συμμετοχή έξι δημάρχων που είχαν αποστείλει κοινή επιστολή στον πρωθυπουργό, τελικά στο Μέγαρο Μαξίμου προσήλθαν επτά δήμαρχοι, καθώς στη σύσκεψη συμμετέχει και ο δήμαρχος Μεταμόρφωσης Στράτος Σαραούδας.

Συγκεκριμένα, στη συνάντηση βρίσκονται οι δήμαρχοι:

Φιλοθέης – Ψυχικού Χαράλαμπος Μπονάτσος, Κηφισιάς Βασίλης Ξυπολυτάς, Χαλανδρίου Σίμος Ρούσσος, Παπάγου – Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος, Λυκόβρυσης – Πεύκης Μάριος Ψυχάλης, Νέας Ιωνίας Παναγιώτης Μανούρης και Μεταμόρφωσης Στράτος Σαραούδας.

Στο τραπέζι ακόμη και «πάγωμα» του σχεδιασμού

Το βασικό ζητούμενο της σύσκεψης είναι αν ο υφιστάμενος σχεδιασμός θα συνεχίσει ως έχει ή αν η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε αναστολή, απόσυρση ή ουσιαστική αναθεώρηση των μελετών.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο οι επίμαχες μελέτες να αποσυρθούν από τη δημόσια διαβούλευση και οποιαδήποτε νέα πρόταση να καταρτιστεί με τη συμμετοχή των δήμων. Εξετάζονται επίσης η παράταση της διαβούλευσης και αλλαγές στις προτεινόμενες ζώνες.

Η κυβέρνηση, πάντως, επισημαίνει ότι ο σχεδιασμός δεν αποτελεί ακόμη τελική απόφαση, καθώς δεν υπάρχει ούτε σχέδιο νόμου ούτε Προεδρικό Διάταγμα.

Τα 584.400 επιπλέον τετραγωνικά που προκαλούν αντιδράσεις

Στο επίκεντρο βρίσκεται η υπό διαβούλευση μελέτη του υπουργείου Περιβάλλοντος για τη δημιουργία Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (ΖΥΣ).

Μόνο στον Βόρειο Τομέα της Αθήνας προβλέπονται 25 ζώνες σε 11 δημοτικές ενότητες, με δυνατότητα πρόσθετης δόμησης που υπολογίζεται σε περίπου 584.400 τετραγωνικά μέτρα. Η εφαρμογή της μελέτης εκτιμάται ότι θα μπορούσε να συνδεθεί με αύξηση του πληθυσμού κατά περίπου 9.500 κατοίκους.

Ιδιαίτερα μεγάλη είναι η δυνητική επιβάρυνση στο Χαλάνδρι, όπου η μελέτη υπολογίζει περίπου 217.300 επιπλέον τετραγωνικά μέτρα, καθώς και στη Μεταμόρφωση, με περίπου 148.700 τετραγωνικά μέτρα.

Οι αριθμοί αυτοί βρίσκονται στον πυρήνα των αντιδράσεων των δημοτικών αρχών, οι οποίες υποστηρίζουν ότι αρκετές από τις περιοχές τους έχουν ήδη φτάσει στα όριά τους ως προς την οικοδομική και πληθυσμιακή επιβάρυνση.

Τι ζητούν οι δήμαρχοι

Οι έξι δήμαρχοι που είχαν αρχικά κινητοποιηθεί από κοινού ζήτησαν με επιστολή τους προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη την απόσυρση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τη διαβούλευση και την επανεξέταση του σχεδιασμού από μηδενική βάση, με ουσιαστική συμμετοχή των δήμων.

Στην επιστολή τους υποστηρίζουν ότι ο προσδιορισμός των Ζωνών Υποδοχής έγινε χωρίς επαρκή τεκμηρίωση και προειδοποιούν ότι οι υφιστάμενες υποδομές των περιοχών τους είναι ήδη ιδιαίτερα επιβαρυμένες.

Στο επίκεντρο των ανησυχιών τους βρίσκονται το οδικό δίκτυο, η αποχέτευση, τα δίκτυα ομβρίων, οι χώροι στάθμευσης, αλλά και συνολικά η ποιότητα ζωής και ο οικιστικός χαρακτήρας των περιοχών.

Οι δήμαρχοι επιμένουν ότι πριν εγκριθεί οποιαδήποτε πρόσθετη δόμηση θα πρέπει να προηγηθεί αξιολόγηση της φέρουσας ικανότητας κάθε περιοχής και των σωρευτικών επιπτώσεων στις τοπικές υποδομές.

Χατζηδάκης: «Να βρεθεί μία συναινετική λύση»

Λίγο πριν από την έναρξη της σύσκεψης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης έδωσε το στίγμα των κυβερνητικών προθέσεων, τονίζοντας ότι στόχος είναι να προηγηθεί τεχνική και νομική συζήτηση.

«Να τοποθετηθούν όλοι υπεύθυνα και να βρεθεί μία συναινετική λύση», δήλωσε, επισημαίνοντας παράλληλα ότι το κείμενο που βρίσκεται σε διαβούλευση δεν είναι οριστικό.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ακόμη ότι, σύμφωνα με την κυβερνητική θέση, δεν πρόκειται να γίνεται μεταφορά συντελεστή δόμησης από έναν δήμο σε άλλον, αλλά ο σχετικός μηχανισμός θα αφορά τα όρια του ίδιου δήμου.

Ανοιχτός σε διορθώσεις ο Παπασταύρου

Από την πλευρά του, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο σημαντικών διορθώσεων στις μελέτες.

Έχει αναγνωρίσει ότι ορισμένες προβλέψεις και αποτυπώσεις ενδέχεται να χρειάζονται βελτίωση, υπογραμμίζοντας ότι οι παρατηρήσεις των δήμων θα ληφθούν υπόψη πριν υπάρξει οποιαδήποτε οριστική κανονιστική πράξη.

Η κυβέρνηση επιμένει, πάντως, ότι ο θεσμός της μεταφοράς συντελεστή δόμησης αποτελεί χρήσιμο πολεοδομικό εργαλείο, μεταξύ άλλων για περιπτώσεις ιδιοκτητών ακινήτων που είναι δεσμευμένα ή προστατευόμενα και δεν μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τα δικαιώματα δόμησής τους.

Τι αναμένεται από τη σύσκεψη

Η σημερινή συνάντηση θεωρείται καθοριστική για την τύχη του σχεδιασμού.

Στο τραπέζι βρίσκονται από διορθώσεις και επαναχάραξη των Ζωνών Υποδοχής έως το πιο δραστικό σενάριο της απόσυρσης των υφιστάμενων μελετών από τη διαβούλευση και της επανεκκίνησης της διαδικασίας σε συνεννόηση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η τελική απόφαση της σύσκεψης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Το αποτέλεσμα αναμένεται να κρίνει αν η κυβέρνηση θα προχωρήσει άμεσα σε «πάγωμα» του σχεδιασμού ή αν θα επιλεγεί η λύση των επιμέρους αλλαγών στις επίμαχες μελέτες.