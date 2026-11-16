Πάνω από 39.000 ελέγχους αλκοτέστ σε όλη την Αττική, μέσα σε μια εβδομάδα από τις 9 έως τις 16 Νοεμβρίου, έκαναν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής και «βεβαιώθηκαν -311- παραβάσεις, συνελήφθησαν -15- οδηγοί, υπό την επήρεια αλκοόλ, με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l».

Τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων με τα αλκοολόμετρα ανέρχονται σε μόλις 0,80% επί του συνόλου, όσων ελέγχθηκαν, αριθμοί που δείχνουν ότι οι Έλληνες, σιγά σιγά, έχουν αφήσει κάτω τα ποτήρια με το αλκοόλ όταν στη συνέχεια πρόκειται να πιάσουν τιμόνι. Οι έλεγχοι, όπως φαίνεται και στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, γίνονταν σε κεντρικούς δρόμους όπως στην οδό Πειραιώς όπου σε απόσταση αναπνοής είναι πολλά γνωστά νυχτερινά κέντρα διασκέδασης.

Οι έλεγχοι έγιναν στο πλαίσιο ειδικής εξόρμησης της Τροχαίας σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο που είχε σαν αποτέλεσμα να ακινητοποιηθούν «-1.058- οχήματα, εκ των οποίων -193- μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν -1.475- άδειες ικανότητας οδήγησης και -455- άδειες κυκλοφορίας».

Όσον αφορά τις υπόλοιπες παραβάσεις «βεβαιώθηκαν -11.382- παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α».