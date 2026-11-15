Την κατηγορηματική αντίθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας στα τετελεσμένα της τουρκικής κατοχής και σε κάθε προσπάθεια νομιμοποίησης της διχοτόμησης του νησιού διαμηνύει το κυπριακό υπουργείο Εξωτερικών, σε ανακοίνωσή του με αφορμή τη συμπλήρωση 43 ετών από τη μονομερή και παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους στα κατεχόμενα εδάφη, στις 15 Νοεμβρίου 1983.

Όπως επισημαίνει το ΥΠΕΞ της Κύπρου, η Λευκωσία καταδικάζει απερίφραστα τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της Τουρκίας και του κατοχικού καθεστώτος για διεθνή προώθηση της αποσχιστικής οντότητας και υιοθέτηση «λύσης δύο κρατών», καλώντας παράλληλα όλα τα κράτη να παραμείνουν προσηλωμένα στις Αποφάσεις 541 (1983) και 550 (1984) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ταυτόχρονα, επαναβεβαιώνει την ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων στο συμφωνημένο πλαίσιο της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ της Κύπρου

«Συμπληρώνονται σήμερα 43 χρόνια από την παράνομη ανακήρυξη της αποσχιστικής οντότητας στα κατεχόμενα από την Τουρκία εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η παραβίαση της διεθνούς νομιμότητας, των αρχών του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), καθώς και των σχετικών Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, συνεχίζονται.

Η Κυπριακή Δημοκρατία, της οποίας η εδαφική ακεραιότητα συνεχίζει να παραβιάζεται, καταδικάζει την συνεχιζόμενη προσπάθεια της Τουρκίας και του κατοχικού καθεστώτος για προώθηση της παράνομης οντότητας, αλλά και για υιοθέτηση «λύσης δύο κρατών». Καλούμε όλα τα κράτη να παραμείνουν προσηλωμένα στο περιεχόμενο των Ψηφισμάτων 541 (1983) και 550 (1984) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τα οποία απερίφραστα έχουν καταδικάσει την νομικά άκυρη αποσχιστική ενέργεια.

Το μήνυμα είναι σαφές: ουδέποτε θα αποδεχθούμε τα τετελεσμένα της κατοχής, ούτε και τη νομιμοποίηση της διχοτόμησης της πατρίδας μας.

Η διεθνής κοινότητα, περιλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), έχει καταστήσει σαφές ότι στηρίζει τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού μόνο εντός του συμφωνημένου πλαισίου, στη βάση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, ως προνοούν τα σχετικά Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, προσβλέπουμε και είμαστε έτοιμοι για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού.

Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στο χρέος για απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου και του λαού της σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το κοινοτικό κεκτημένο και τις αρχές, τις αξίες και τη νομοθεσία της ΕΕ».