Την τελευταία του πνοή άφησε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ιωαννίδης, ο οποίος είχε ξεχωρίσει από πολύ νεαρή ηλικία μέσα από τη συμμετοχή του σε σημαντικές παραγωγές του ελληνικού κινηματογράφου. Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτίοντας φόρο τιμής στον εκλιπόντα συνάδελφό του.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο ηθοποιός αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, δίνοντας μια δύσκολη μάχη.

Στο συγκινητικό μήνυμά του, ο Σπύρος Μπιμπίλας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη διαδρομή και την προσφορά του Βαγγέλη Ιωαννίδη στον ελληνικό κινηματογράφο. Όπως σημείωσε, ο νεαρός τότε ηθοποιός ανακαλύφθηκε από τον Νίκο Κούνδουρο το 1952 και στη συνέχεια συμμετείχε σε συνολικά 25 κινηματογραφικές ταινίες.

Ανάμεσα στις χαρακτηριστικές εμφανίσεις του ήταν οι ρόλοι του στις ταινίες «Μικρές Αφροδίτες» και «Το Ποτάμι» του Νίκου Κούνδουρου, αλλά και στις παραγωγές «Της μιας δραχμής τα γιασεμιά» και «Ο στρίγγλος που έγινε αρνάκι», όπου υποδύθηκε τον γιο του Λάμπρου Κωνσταντάρα.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας εξέφρασε επίσης τη λύπη του για το γεγονός ότι ο ηθοποιός δεν πρόλαβε να δει το νέο λεύκωμα-ημερολόγιο του ΤΑΣΕΗ για το 2027, το οποίο επιμελήθηκε ο Μάκης Δελαπόρτας και είναι αφιερωμένο στα παιδιά που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο. Στην έκδοση αυτή υπήρχε ειδική αναφορά στον Βαγγέλη Ιωαννίδη.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, τον περιέγραψε ως έναν ιδιαίτερα γλυκό και αγαπητό άνθρωπο, ο οποίος τα τελευταία χρόνια είχε απομακρυνθεί από τον χώρο του θεάτρου. Παράλληλα, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στη σύζυγο και στους οικείους του ηθοποιού.



Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα για τον Βαγγέλη Ιωαννίδη:

«Από σήμερα ένα από τα παιδιά-θαύματα του ελληνικού κινηματογράφου δεν είναι πια κοντά μας… Με μεγάλη θλίψη η καλή του φίλη και συνάδελφός μας Αθήνα Δόμβρου μάς ειδοποίησε ότι έφυγε σήμερα από τη ζωή, ενώ βρισκόταν αρκετό καιρό στη ΜΕΘ και ξέραμε για τη μεγάλη περιπέτεια της υγείας του. Ο Βαγγέλης Ιωαννίδης, ανακάλυψη του Κούνδουρου από το ’52, κόσμησε τον ελληνικό κινηματογράφο σε 25 ταινίες. Ήταν το αγόρι από τις «Μικρές Αφροδίτες” και ”Το Ποτάμι” του Κούνδουρου, ο μικρός από ”Της μιας δραχμής τα γιασεμιά”, ο άτακτος γιος του Κωνσταντάρα από το ”Ο στρίγγλος που έγινε αρνάκι”. Δυστυχώς, δεν πρόλαβε να δει το νέο λεύκωμα-ημερολόγιο του ΤΑΣΕΗ για το 2027, με αφιέρωμα στα παιδιά του ελληνικού κινηματογράφου και ειδική μνεία σε αυτόν, που ετοίμασε ο Μάκης Δελαπόρτας. Ήταν ένας πολύ γλυκός άνθρωπος που είχε αποσυρθεί από το θέατρο εδώ και χρόνια. Συλλυπητήρια στη σύζυγο και την οικογένειά του».