Σταθερά στην κορυφή των τάσεων του ελληνικού TikTok παραμένει ο 39χρονος Τεαχόνγκ Κιμ, ο οποίος έχει εξελιχθεί στο απόλυτο viral φαινόμενο των τελευταίων ημερών. Ο δημιουργός του λογαριασμού @korean_hong_off, που κέρδισε αμέσως τις εντυπώσεις ερμηνεύοντας επιτυχίες της Κατερίνας Λιόλιου, επανήλθε δριμύτερος με ένα νέο κλιπ που σαρώνει ήδη στα social media.

Αυτή τη φορά, ο Νοτιοκορεάτης λάτρης του ελληνικού λαϊκού ρεπερτορίου έκανε μια αλλαγή, αφήνοντας προσωρινά τις επιτυχίες της Κατερίνας Λιόλιου για να αναμετρηθεί με ένα διαχρονικό τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη

Παρόλο που ο ίδιος έχει παραδεχτεί δημόσια ότι δεν μιλάει ελληνικά και ζητάει μάλιστα συγγνώμη από τους ακολούθους του για την προφορά του, η προσπάθειά του να αποδώσει τους στίχους του «Σαν ήμουνα παιδί» με τόσο πάθος και ειλικρίνεια ήταν αρκετή για να κερδίσει αμέσως τις εντυπώσεις.

Το βίντεο συγκέντρωσε μέσα σε λίγες ώρες χιλιάδες προβολές, likes και αποθεωτικά σχόλια, με τους Έλληνες χρήστες να τον αποθεώνουν για το κέφι, την αμεσότητα και τον σεβασμό με τον οποίο προσεγγίζει τη σύγχρονη ελληνική δισκογραφία.

Υπενθυμίζεται πως ο 39χρονος έγινε ευρέως γνωστός στην Ελλάδα και την Κύπρο πριν από λίγες ημέρες, όταν δημοσίευσε ένα βίντεο όπου ερμήνευε την επιτυχία «Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη» της Κατερίνας Λιόλιου. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν τόσο θερμή, που ο ίδιος προχώρησε στη συνέχεια και σε δεύτερο βίντεο με τον «Λογαριασμό», δηλώνοντας εντυπωσιασμένος από την αγάπη που δέχεται.

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