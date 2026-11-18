Μπορεί ο Νοέμβριος να μην έχει ακόμη ολοκληρωθεί, ωστόσο η Αθήνα έχει ήδη αρχίσει να κινείται σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς. Το πρωί της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου 2026, το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο, ύψους 21 μέτρων, έφτασε στην πλατεία Συντάγματος, σηματοδοτώντας την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της εορταστικής περιόδου στην πρωτεύουσα.

Το επιβλητικό έλατο ταξίδεψε από τις Άνω Ρίζες Χρυσοβιτσίου, στον Δήμο Τρίπολης, και πλέον βρίσκεται στην καρδιά της Αθήνας, όπου τις επόμενες ημέρες θα στολιστεί, προκειμένου να είναι έτοιμο για τη μεγάλη γιορτή της φωταγώγησής του, την Τρίτη 24 Νοεμβρίου.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 17:30, με ελεύθερη συμμετοχή για το κοινό, και θα σηματοδοτήσει την επίσημη έναρξη των φετινών χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Αθηναίων, με τίτλο «Χριστούγεννα στην Αθήνα: Ο χορός των αστεριών». Την παρουσίαση της βραδιάς θα αναλάβει ο Γιώργος Λιανός, ενώ το μουσικό πρόγραμμα θα πλαισιώσει τη γιορτινή ατμόσφαιρα.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στις 17:45 τη σκυτάλη θα πάρει η Big Band του Δήμου Αθηναίων, με αγαπημένες χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Στις 18:30 θα ακολουθήσει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου, μεταφέροντας το εορταστικό κλίμα μέσα από τις μουσικές της. Στις 19:00, η Μαρίνα Σπανού και οι μουσικοί της θα ανέβουν στη σκηνή, σε μια ξεχωριστή εμφάνιση αφιερωμένη στην Αθήνα. Η κορύφωση της βραδιάς θα έρθει στις 19:30, όταν θα ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τη φωταγώγηση του δέντρου.

Ένα λαμπερό χριστουγεννιάτικο σκηνικό στο κέντρο της Αθήνας

Το φετινό εορταστικό σκηνικό δεν θα περιοριστεί στον στολισμό του μεγάλου έλατου, καθώς η πλατεία Συντάγματος και οι γύρω δρόμοι θα μεταμορφωθούν σε ένα εντυπωσιακό φωτεινό τοπίο, με πρωταγωνιστές τα αστέρια και τα χριστουγεννιάτικα στολίδια.

Το δέντρο θα διακοσμηθεί με παραδοσιακές κόκκινες και χρυσές μπάλες, φωτεινά διακοσμητικά από πλεξιγκλάς και χιλιάδες μέτρα λαμπιονιών. Μια ξεχωριστή γιορτινή γιρλάντα θα αγκαλιάζει τα κλαδιά του, προσφέροντας μια εντυπωσιακή εικόνα ακόμη και κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Παράλληλα, ολόκληρη η πλατεία θα φωτιστεί με περίπου 21.000 μέτρα γιρλάντας, που αντιστοιχούν σε 168.000 λαμπιόνια. Στις κολώνες θα τοποθετηθούν φωτεινά αστέρια και χριστουγεννιάτικα στεφάνια, ενώ ένας φωτεινός Άγιος Βασίλης θα προσφέρει στους επισκέπτες ένα ξεχωριστό σημείο για φωτογραφίες και διαδραστικές στιγμές.

Στο εορταστικό κλίμα θα ενταχθεί και η οδός Ερμού, η οποία θα αποκτήσει τη δική της χριστουγεννιάτικη ταυτότητα, με μια φωτεινή πύλη διακοσμημένη με καρυοθραύστες, γιρλάντες και κρεμαστά αστέρια, δημιουργώντας μια ενιαία οπτική σύνδεση με την πλατεία Συντάγματος.

Έτσι, η καρδιά της Αθήνας ετοιμάζεται να υποδεχθεί τα Χριστούγεννα με μουσική, φως και πλήθος εορταστικών εκπλήξεων. Η πλατεία Συντάγματος αναμένεται να γίνει και φέτος το κεντρικό σημείο συνάντησης για κατοίκους και επισκέπτες, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να απολαύσουν τις γιορτινές βόλτες και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα της πόλης.

Το πρόγραμμα της φωταγώγησης

Όπως γνωστοποίησε ο Δήμος Αθηναίων, το πρόγραμμα της εκδήλωσης διαμορφώνεται ως εξής:

17:30: Έναρξη της γιορτής στην πλατεία Συντάγματος.

17:45: Χριστουγεννιάτικες μελωδίες από την Big Band του Δήμου Αθηναίων.

18:30: Μουσικό πρόγραμμα από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων.

19:00: Συναυλία της Μαρίνας Σπανού.

19:30: Αντίστροφη μέτρηση και φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου, παρουσία του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εκδήλωση θα συνοδεύεται από διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα από τη Μαρία Βλάμη.

Και η μαγεία των Χριστουγέννων δεν σταματά στην Πλατεία Συντάγματος

Φέτος, με τον ανασχεδιασμό του εορταστικού στολισμού για όλη την πόλη, οι γειτονιές θα έχουν νέα χριστουγεννιάτικη όψη. Τα γιορτινά φώτα συντηρήθηκαν, ανακατασκευάστηκαν και αναδιανεμήθηκαν, με αποτέλεσμα μια ανανεωμένη γιορτινή εικόνα για κάθε συνοικία.

Η Βασιλίσσης Σοφίας αποκτά νέο υψηλής αισθητικής εορταστικό φωτισμό, με σύγχρονα υλικά τα οποία δίνουν ένταση στη φωτεινότητα. Ανανεωμένο επιστήλιο φωτισμό αποκτά η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, ενώ η Πατησίων θα αποκτήσει φέτος διαφορετικό εναέριο εορταστικό διάκοσμο και η Ερμού στολίζεται από γιρλάντες με κρεμαστά αστεράκια. Δρόμοι, όπως η οδός Αριστοτέλους, αποκτούν χριστουγεννιάτικο φωτισμό για πρώτη φορά.

Ο φετινός εντυπωσιακός στολισμός περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις σε εκατοντάδες σημεία:

Tοποθετούνται συνολικά 77.220 μέτρα γιρλάντας, αγκαλιάζοντας 50 διαφορετικά σημεία της πόλης, όπως πλατείες, δρόμους και δημόσια κτίρια, δημιουργώντας μια μοναδική αίσθηση θαλπωρής.

Εμπλουτίζεται το δίκτυο οδοφωτισμού με 1.958 επιστήλια φωτιστικά τοποθετημένα σε 84 κεντρικές και περιφερειακές τοποθεσίες, προσφέροντας γιορτινή λάμψη.

1.315 εναέρια διακοσμητικά εκτείνονται σε περισσότερα από 26 επιλεγμένα σημεία και οδικές αρτηρίες της πόλης.

1.330 τεμάχια φωτοσωλήνες προσθέτουν γεωμετρία και ένταση στο γιορτινό σκηνικό που αναδεικνύουν 44 διαφορετικές γειτονιές.

62 τρισδιάστατες επίγειες συνθέσεις διάσπαρτες σε 60 πλατείες και πεζόδρομους της πόλης, αποτελούν σταθερούς πόλους έλξης και photo spots για μικρούς και μεγάλους.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Δήμος Αθηναίων χρησιμοποιεί αποκλειστικά τεχνολογία LED χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης για τον εορταστικό φωτισμό της πόλης.

Σύντομα θα ανακοινωθεί το αναλυτικό πρόγραμμα των χριστουγεννιάτικων δράσεων, με ένα πλούσιο μωσαϊκό εκδηλώσεων που θα απλωθούν στις γειτονιές της Αθήνας, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου.

Οικογενειακές και παιδικές δραστηριότητες, γιορτινές εκπλήξεις στις γειτονιές, συναυλίες, πάρτι για τη μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου, αλλά και οι καθιερωμένες εκδηλώσεις της παραμονής των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς συνθέτουν ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με συναντήσεις, μουσική και γιορτινή διάθεση. Η Αθήνα φωτίζεται, κινείται και γιορτάζει, προσκαλώντας όλους να γίνουν μέρος της πιο υπέροχης εποχής του χρόνου!