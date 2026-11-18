Στο επίκεντρο ενός καλά οργανωμένου σχεδίου δολοφονίας στην Ελλάδα βρισκόταν υψηλόβαθμο στέλεχος, εταιρείας πληροφορικής που δραστηριοποιείται στην χώρα μας, με βάσει τις πληροφορίες της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ), της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας και ξένων μυστικών υπηρεσιών. Τα στοιχεία στις υπηρεσίες Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας φαίνεται να παρείχε η Μοσάντ, όπως αναφέρει το ισραηλινό δίκτυο Ynet επικαλούμενο πηγές.

Πηγές αναφέρουν μάλιστα ότι η επιλογή του συγκεκριμένου επιχειρηματία στην Ελλάδα δεν ήταν τυχαία, καθώς συνδέεται με την παρουσία ισραηλινών αμυντικών συμφερόντων σε ευρωπαϊκό έδαφος, γεγονός που δείχνει ότι το Ιράν βάζει στο στόχαστρό του πρόσωπα και εκτός Ισραήλ, που θεωρεί πως εξυπηρετούν εχθρικούς σε αυτό σκοπούς.

Ο Ιρανός «εγκέφαλος» και η σύνδεση με το οργανωμένο έγκλημα

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά ως κεντρικός συντονιστής του δικτύου φέρεται να είναι ένας Ιρανός, ονόματι Εντρίς Τζαχανγκίρι Μαβανέχ, ο οποίος διατηρεί διασυνδέσεις με τις υπηρεσίες πληροφοριών του Ιράν. Ο ίδιος έδινε απευθείας εντολές σε ομάδα σκληρών κακοποιών από τη Βόρεια Μακεδονία, με βαρύ παρελθόν στο οργανωμένο έγκλημα, τους οποίους είχε στρατολογήσει για την εκτέλεση του συμβολαίου θανάτου.

Καθοριστικό ρόλο συνδέσμου ανάμεσα στον Ιρανό συντονιστή και τους εκτελεστές φέρεται να διαδραμάτισε ο Νατζί Σαρίφι Ζιντάστι, διαβόητος έμπορος ναρκωτικών –Τούρκος υπήκοος ιρανικής καταγωγής– ο οποίος καταζητείται και από το FBΙ.

Στην Ελλάδα, το όνομά του Ζιντάστι ήρθε στο προσκήνιο μέσω της περιβόητης υπόθεσης του πλοίου «Noor 1», το οποίο μετέφερε δύο τόνους ηρωίνης στην Ελευσίνα το 2014. Για την εμπλοκή του στη χρηματοδότηση και την οργάνωση του φορτίου, εκδόθηκε διεθνές ένταλμα σύλληψης το 2017.

Ο Ζιντάστι θεωρείται ένα από τα κεντρικά πρόσωπα και φερόμενος ως «εγκέφαλος» και βασικός χρηματοδότης πίσω από το φορτίο ηρωίνης του δεξαμενόπλοιου «Noor 1». Μάλιστα, είχε δικαστεί στη χώρα μας για την υπόθεση, όμως ο πρόεδρος του δικαστηρίου τον έκρινε αθώο «λόγω αμφιβολιών».

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Ο Ιρανός ναρκοβαρόνος και πρωταγωνιστής της υπόθεσης «Noor 1» πίσω από το σχέδιο δολοφονίας στην Ελλάδα

Γιατί επελέγη ο συγκεκριμένος στόχος

Από την έρευνα της ΕΥΠ –που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2026 έπειτα από τις πρώτες σχετικές πληροφορίες– προέκυψε ότι στο στόχαστρο βρισκόταν υψηλόβαθμο στέλεχος εταιρείας πληροφορικής στην Ελλάδα. Η επιλογή του συγκεκριμένου προσώπου εκτιμάται ότι συνδέεται τόσο με την εβραϊκή καταγωγή του όσο και με την επαγγελματική του ιδιότητα.

Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, η επιχείρηση είχε σχεδιαστεί έτσι ώστε η δολοφονική επίθεση να φανεί ως υπόθεση του κοινού ποινικού δικαίου ή ως «ξεκαθάρισμα λογαριασμών», αποκρύπτοντας την υποκίνηση των Ιρανών πίσω από το χτύπημα.

Τα ευρήματα και οι συλλήψεις

Οι εμπλεκόμενοι πραγματοποιούσαν συναντήσεις σε τρίτες χώρες –μεταξύ των οποίων το Ιράν και κράτη του Περσικού Κόλπου– όπου λάμβαναν αναλυτικές οδηγίες από τον συντονιστή για τον στόχο, τον χρόνο και τον τρόπο δράσης.

Κατά τις έρευνες των Αρχών εντοπίστηκαν κρίσιμα πειστήρια που πρόδωσαν το σχέδιο:

Σημειωματάρια με επαφές.

Ένα σκίτσο με σημειωμένη συγκεκριμένη τοποθεσία.

Πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά.

Από τη διεθνή επιχείρηση ταυτοποιήθηκαν συνολικά πέντε εκτελεστές (ηλικίας 29 έως 73 ετών): τέσσερις συνελήφθησαν στα Σκόπια και το Κουμάνοβο, ένας συνελήφθη στην Ελλάδα, ενώ αναζητείται ένα ακόμη (έκτο) άτομο.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά το υπουργείο Εσωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, διαπιστώθηκε η σύνδεση των συλληφθέντων με αλλοδαπούς πολίτες και η πρόθεσή τους «να διαπράξουν τρομοκρατική πράξη εναντίον στόχου στο έδαφος άλλης χώρας».

Κωνσταντία Δημογλίδου: «Ο άνθρωπος αυτός συνελήφθη από αστυνομικούς στα σύνορα της χώρας»

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε πως η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε για την υπόθεση από τις επίσημες ανακοινώσεις της Βόρειας Μακεδονίας.

«Είναι μια υπόθεση στην οποία έχει εμπλακεί η εθνική υπηρεσία πληροφοριών και αποδεικνύει ότι η υπηρεσία ασφαλείας της χώρας, είναι σε θέση να γνωρίζει και να λειτουργούν αθόρυβα σ’ αυτές τις περιπτώσεις, ώστε να αποτρέψει οποιοδήποτε περιστατικό μπορεί να έχει κίνδυνο για άνθρωπο μέσα στην επικράτεια».

Για τον 30χρονο υπήκοο της Βόρειας Μακεδονίας που συνελήφθη στον συνοριακό σταθμό Κήπων Έβρου στις 28 Οκτωβρίου, η κ. Δημογλίδου είπε: «Ο άνθρωπος αυτός συνελήφθη από αστυνομικούς στα σύνορα της χώρας επειδή υπήρχε σε βάρος του το μέτρο της απαγόρευσης, απαγορευόταν να βρίσκεται στη χώρα μας, οπότε συνελήφθη και πραγματοποιήθηκε απέλαση σε βάρος του τις επόμενες ημέρες μέσα στον μήνα Νοέμβριο, χωρίς βέβαια να γνωρίζουμε ότι υπάρχει όλη αυτή η έρευνα από τη Βόρεια Μακεδονία. Η εθνική υπηρεσία πληροφοριών όμως ήταν ενήμερη και είχε φροντίσει με κάποιο τρόπο να απομακρυνθεί αυτός ο άνθρωπος από τη χώρα, να μη βρίσκεται στη χώρα μας».