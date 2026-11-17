Ένα σκοτεινό πλέγμα που περιλαμβάνει συμβόλαια θανάτου, μέλη της συμμορίας Hells Angels, εντάλματα του FBI και στενές σχέσεις με τους Φρουρούς της Επανάστασης, ξετυλίγεται γύρω από το όνομα του Νάτσι Σερίφι Ζιντάστι, ενός διεθνώς καταζητούμενου βαρόνου ναρκωτικών.

Ο Ζιντάστι έχει σημαντικό ρόλο στο σχέδιο δολοφονίας σε ελληνικό έδαφος, με εντολές από το Ιράν, που αποκαλύφθηκε την Τρίτη (17/11), ενώ πρωταγωνιστεί και στην υπόθεση του «Noor 1».

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, στόχος της επίθεσης φέρεται να ήταν ένα Ισραηλινό στέλεχος εταιρείας με έδρα την Ελλάδα.

Ο Ιρανός βαρώνος των ναρκωτικών φέρεται να διευθύνει ένα διεθνές εγκληματικό συνδικάτο, το οποίο συνεργάζεται ανοιχτά με τις μυστικές υπηρεσίες της Τεχεράνης, για την εξόντωση αντιφρονούντων παγκοσμίως.

Πρόσφατες αποκαλύψεις των Αρχών της Βόρειας Μακεδονίας έδειξαν μάλιστα πως ο ιθύνων νους του σχεδίου δολοφονίας, ο Έντρις Τζαχανγκίρι Μαβανέχ, δρούσε υπό την καθοδήγηση του Ζιντάστι, στρατολογώντας ποινικούς για επιθέσεις στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια.

Από μελλοθάνατος στο Ιράν, κυρίαρχος του υποκόσμου στην Τουρκία

Η πορεία του Ζιντάστι ξεκίνησε από την Ουρμία του δυτικού Ιράν. Αν και το 1996 καταδικάστηκε σε θάνατο για υπόθεση ναρκωτικών, κατάφερε να αποδράσει κατά τη μεταγωγή του, αφήνοντας πίσω του έναν νεκρό δεσμοφύλακα, και να βρει καταφύγιο στην Τουρκία. Εκεί, έχτισε μια αυτοκρατορία διακίνησης ναρκωτικών. Σύμφωνα με έρευνες του Iran International, εξασφάλισε την κυριαρχία του χάρη στην κάλυψη υψηλόβαθμων στελεχών των Φρουρών της Επανάστασης. Υπολογίζεται πως η οργάνωσή του έφτασε να ελέγχει το 20% της συνολικής διακίνησης ναρκωτικών στο Ιράν και το 35% στην Τεχεράνη.

Η σύνδεση του Ιρανού ναρκοβαρόνου με το «Noor 1»

Στην κορυφή της πυραμίδας του σχεδίου βρισκόταν ο Ιρανός πολίτης Edris Jahangiri Mavaneh, ο οποίος διαδραμάτιζε τον ρόλο του συνδέσμου με τις ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών. Το δίκτυο λάμβανε απευθείας εντολές από τον Mavaneh, πραγματοποιώντας μάλιστα άκρως συνωμοτικές συναντήσεις μαζί του σε τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν.

Ο Mavaneh διαθέτει ισχυρές διασυνδέσεις, με κορυφαία αυτή με τον Νατζί Σαρίφι Ζιντάστι, έναν διεθνώς καταζητούμενο βαρόνο ναρκωτικών που πρωταγωνιστεί στο διακρατικό οργανωμένο έγκλημα.

Στην Ελλάδα, το όνομά του Ζιντάστι ήρθε στο προσκήνιο μέσω της περιβόητης υπόθεσης του πλοίου «Noor 1», το οποίο μετέφερε δύο τόνους ηρωίνης στην Ελευσίνα το 2014. Για την εμπλοκή του στη χρηματοδότηση και την οργάνωση του φορτίου, εκδόθηκε διεθνές ένταλμα σύλληψης το 2017.

Ο Νατζί Σαρίφι Ζιντάστι, Τούρκος υπήκοος, ιρανικής καταγωγής, θεωρείται ένα από τα κεντρικά πρόσωπα και φερόμενος ως «εγκέφαλος» και βασικός χρηματοδότης πίσω από το φορτίο ηρωίνης του δεξαμενόπλοιου «Noor 1». Μάλιστα, είχε δικαστεί στη χώρα μας για την υπόθεση, όμως ο πρόεδρος του δικαστηρίου τον έκρινε αθώο «λόγω αμφιβολιών».

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Η απώλεια του συγκεκριμένου φορτίου πυροδότησε έναν ανελέητο πόλεμο στον υπόκοσμο. Θεωρούμενος από τους αντιπάλους του ως ο πληροφοριοδότης των αρχών, ο Ζιντάστι δέχθηκε ένα σκληρό χτύπημα τον Σεπτέμβριο του 2014, όταν η 19χρονη κόρη του και ο οδηγός της δολοφονήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη.

Αν και ο ίδιος συνελήφθη στην Τουρκία το 2018 για υποθέσεις δολοφονιών, αφέθηκε ελεύθερος λίγους μήνες μετά. Η αποφυλάκισή του προκάλεσε σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις, καθώς συνδέθηκε με πιέσεις από τον τότε σύμβουλο του Ερντογάν, Μπουρχάν Κουζού.

Το εκτελεστικό όργανο της Τεχεράνης

Πέρα από τα ναρκωτικά, η δράση του Ζιντάστι ταυτίζεται με την κρατική τρομοκρατία του Ιράν. Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, η οργάνωσή του λειτουργεί ως άτυπος βραχίονας του ιρανικού υπουργείου Πληροφοριών (MOIS). Με αντάλλαγμα την απόλυτη προστασία και την οικονομική ασυλία, το δίκτυό του αναλαμβάνει την εξόντωση αντιφρονούντων και δημοσιογράφων.

Χαρακτηριστικότερη είναι η υπόθεση του Χαμπίμπ Τσαάμπ, του Ιρανοσουηδού αντιφρονούντος που το 2020 παρασύρθηκε σε παγίδα στην Κωνσταντινούπολη. Άνθρωποι του Ζιντάστι τον νάρκωσαν και τον μετέφεραν κρυφά στο Ιράν, όπου τελικά εκτελέστηκε τον Μάιο του 2023. Αντίστοιχες επιχειρήσεις του ίδιου δικτύου αποτελούν η δολοφονία του Σαΐντ Καριμιάν, ιδρυτή του GEM TV το 2017, και του πρώην στελέχους των ιρανικών υπηρεσιών Μασούντ Μολαβί Βαρνταντζανί το 2019.

Η συμμαχία με τους Hells Angels στις ΗΠΑ

Τα πλοκάμια του Ζιντάστι επεκτάθηκαν μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τον Ιανουάριο του 2024, οι αμερικανικές αρχές τού άσκησαν διώξεις, μαζί με δύο Καναδούς, για τον σχεδιασμό δολοφονίας δύο Ιρανών φυγάδων στο Μέριλαντ. Όπως αποκάλυψε το κατηγορητήριο, ο μαφιόζος είχε έρθει σε συμφωνία με τον Ντέιμιον Ράιαν, ενεργό μέλος των Hells Angels, και τον συνεργάτη του Άνταμ Πίρσον.

Μέσω κρυπτογραφημένων συνομιλιών, η ομάδα σχεδίαζε με κάθε λεπτομέρεια την επίθεση έναντι 350.000 δολαρίων. Η συνωμοσία αποτράπηκε, με τους δύο Καναδούς να καταλήγουν στη φυλακή, ενώ ο Ζιντάστι παραμένει ασφαλής στο Ιράν.

Διεθνείς κυρώσεις απέναντι στον «φιλάνθρωπο» βαρώνο

Παρά το πλήθος των ενταλμάτων και των διεθνών κατηγοριών, στο εσωτερικό του Ιράν ο Ζιντάστι έχει χτίσει το προφίλ του ευεργέτη, χρηματοδοτώντας δημόσια έργα, σχολεία και ιδρύματα. Μάλιστα, το 2022 βραβεύτηκε επισήμως από το υπουργείο Παιδείας της χώρας. Η διπρόσωπη αυτή δράση οδήγησε τις ΗΠΑ και τη Βρετανία στην επιβολή αυστηρών κυρώσεων σε βάρος του τον Ιανουάριο του 2024, ενώ ακολούθησε και η Ευρωπαϊκή Ένωση, βάζοντας τον ίδιο και τους άμεσους συνεργάτες του στη μαύρη λίστα για διακρατική τρομοκρατία και καταστολή.