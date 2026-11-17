Ένα ευρύ εγκληματικό δίκτυο που δρούσε εντός των συνόρων της με απώτερο σκοπό την πραγματοποίηση τρομοκρατικής επίθεσης ή στοχευμένης δολοφονίας σε ελληνικό έδαφος, ανακοίνωσε πως εξάρθρωσε η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας (NSA) της Βόρειας Μακεδονίας. Σύμφωνα με τις Αρχές της γειτονικής χώρας, οι εμπλεκόμενοι, που προέρχονταν από τους κόλπους του τοπικού οργανωμένου εγκλήματος, εκτελούσαν απευθείας εντολές ενός Ιρανού, ο οποίος φέρεται να συνδέεται στενά με τις υπηρεσίες πληροφοριών της Τεχεράνης.

Στην επίσημη ανακοίνωση δεν αποκαλύπτεται η ταυτότητα του ατόμου που αποτελούσε τον στόχο της επίθεσης στην Ελλάδα, ούτε διευκρινίζεται εάν οι αποκαλύψεις αυτές έχουν ήδη οδηγήσει σε συλλήψεις. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν πραγματοποιηθεί πέντε συλλήψεις σε Σκόπια και Αθήνα.

Το ξετύλιγμα του νήματος ξεκίνησε στις αρχές του 2026. Η NSA της Βόρειας Μακεδονίας ανέφερε ότι προχώρησε σε εκτεταμένες επιχειρησιακές και αναλυτικές δραστηριότητες, συνεργαζόμενη στενά με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) της Ελλάδας, καθώς και με άλλες ξένες μυστικές υπηρεσίες. Σε εθνικό επίπεδο, καθοριστική ήταν η συνδρομή του Υπουργείου Εσωτερικών και της Υπηρεσίας Δημόσιας Ασφάλειας για την αποκάλυψη των προθέσεων ατόμων που λειτουργούσαν ως ιρανικοί «αντιπρόσωποι» (proxies).

Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκε ο Ιρανός πολίτης Edris Jahangiri Mavaneh. Τα μέλη του μακεδονικού εγκληματικού δικτύου εντοπίστηκαν να λαμβάνουν άμεσες οδηγίες από τον Mavaneh, αναλαμβάνοντας την προετοιμασία και την υλικοτεχνική υποδομή για το χτύπημα στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Mavaneh αποτελεί πρόσωπο με ευρύ δίκτυο επαφών, συνδεόμενο με πράκτορες των ιρανικών υπηρεσιών ασφαλείας. Μεταξύ των διασυνδέσεών του ξεχωρίζει το όνομα του Naji Sharifi Zindashti, ενός διαβόητου βαρόνου ναρκωτικών που εμπλέκεται έντονα στο διεθνές οργανωμένο έγκλημα.

Μέσα από την ανταλλαγή πληροφοριών με ξένες υπηρεσίες, οι Αρχές των Σκοπίων κατάφεραν να χαρτογραφήσουν τον τρόπο δράσης της οργάνωσης. Εντοπίστηκαν μυστικές συναντήσεις των μελών της σε τρίτες χώρες, περιλαμβανομένου και του ίδιου του Ιράν, ενώ επιβεβαιώθηκαν οι στενές επαφές τους με τον Mavaneh, ο οποίος φέρεται να είχε τον κεντρικό, συντονιστικό ρόλο στον σχεδιασμό της επίθεσης.

Η υπηρεσία ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας θεωρεί πως η συγκεκριμένη υπόθεση δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά εντάσσεται σε μια πάγια τακτική των ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών. Το Ιράν συνηθίζει να στρατολογεί «πληρεξούσιους» (proxies) μέσα από τα εγκληματικά συνδικάτα άλλων χωρών, επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο να οργανώνει επιθέσεις, κρατώντας ταυτόχρονα κρυφή την άμεση κρατική του εμπλοκή. Άλλωστε, όπως υπενθυμίζει η NSA, παρόμοιες τρομοκρατικές απειλές και ενέργειες που αποδίδονται σε ιρανικά δίκτυα έχουν απασχολήσει πρόσφατα τις αρχές και άλλων κρατών.